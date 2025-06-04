وقالت القناة 14 العبرية: "وقع حادث خطير الليلة الماضية (الثلاثاء) في غزة، ما أسفر عن إصابة 3 جنود".

وأضافت: "وقعت الحادثة في جباليا، عندما أدار مسلح من حماس طائرة مسيرة فوق قوة من قوات يحالوم وأسقط منها عبوة ناسفة".

وتابعت القناة أنه "نتيجة للانفجار أصيب 3 جنود، 2 في حالة طفيفة، والثالث بحالة بين متوسطة وخطيرة".

ويعد هذا الهجوم الثالث في أقل من 24 ساعة. ففي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة "في معركة" جرت مع "مسلح" في الشجاعية مساء أمس.

وأمس الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال مقتل 3 من جنوده وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة مساء الاثنين، في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

ومساء الاثنين أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، قتل وجرح عدد من العسكريين الإسرائيليين باشتباكات وصفتها بأنها "ضارية من مسافة صفر" شرق جباليا.

وحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي قُتل 862 جندياً منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، بينهم 420 قُتلوا في معارك بقطاع غزة.

وطبقا للمعطيات فقد أُصيب 5921 جندياً منذ بداية الحرب، بينهم 2687 خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

وخلافاً للأرقام المعلنة، يُتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خصوصاً مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

يأتي هذا ذلك بينما تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.