سياسة
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"عادوا سالمين".. القاهرة تعلن تحرير مصريين اختطفتهم "الدعم السريع" بالسودان
أعلنت القاهرة اليوم الخميس، تحرير مصريين مختطَفين لدى قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في السودان، بالتنسيق مع السلطات المحلية.
"عادوا سالمين".. القاهرة تعلن تحرير مصريين اختطفتهم "الدعم السريع" بالسودان
مصريون تم تحريرهم من قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في السودان / AA
6 مارس 2025

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إن "الأجهزة المعنية في مصر، بالتنسيق مع نظيرتها بالسودان، تتمكن من تحرير المصريين المختطفين لدى مليشيا الدعم السريع".

وأضافت أن "عملية تحرير المصريين جاءت بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادتهم".

وتابعت: "نُقل المصريون المختطفون من مناطق الاشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورتسودان (غرب)، وأُعيدوا إلى مصر سالمين".

ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر منصة "إكس"، صوراً تظهر استقبالاً حارّاً بين عدد من المحررين وأسرهم.

وبينما لم تتطرق الوكالة ولا القناة إلى عدد المحررين، ذكرت تقارير إعلامية محلية أنهم 7 مصريين كانوا مختطَفين منذ عام 2023، بعد نحو شهرين من اندلاع الحرب في السودان.

ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية منذ أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

وتدعم مصر السلطات الرسمية في جارتها الجنوبية، بقيادة رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وتدعو "الدعم السريع" إلى إنهاء الحرب ضد الدولة السودانية.

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