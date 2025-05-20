تركيا
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أردوغان يتوجه إلى المجر الأربعاء لحضور قمة منظمة الدول التركية
أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيتوجه غداً الأربعاء إلى العاصمة المجرية بودابست، للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية.
أردوغان يتوجه إلى المجر الأربعاء لحضور قمة منظمة الدول التركية
الرئيس التركي يتوجه إلى المجر الأربعاء / AA
منذ 19 ساعات

وأوضح ألطون في منشور له بحسابه على منصة "إكس" أن الجهود المبذولة لتعزيز البنية المؤسسية لمنظمة الدول التركية ستجري مراجعتها في إطار قمة بودابست التي ستعقد تحت شعار "نقطة التقاء الشرق والغرب".

وأضاف أنه من المقرر أن يشارك أردوغان في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة الدول التركية، وأن يُجري محادثات ثنائية مع رؤساء الدول والحكومات المشاركين على هامش القمة.

وأشار ألطون إلى أنه من المقرر أن تشهد القمة اعتماد وثائق وقرارات متنوعة، بما في ذلك إعلان بودابست.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقا) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وجمهورية شمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.

مصدر:TRT Arabi
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