وأوضح ألطون في منشور له بحسابه على منصة "إكس" أن الجهود المبذولة لتعزيز البنية المؤسسية لمنظمة الدول التركية ستجري مراجعتها في إطار قمة بودابست التي ستعقد تحت شعار "نقطة التقاء الشرق والغرب".

وأضاف أنه من المقرر أن يشارك أردوغان في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة الدول التركية، وأن يُجري محادثات ثنائية مع رؤساء الدول والحكومات المشاركين على هامش القمة.

وأشار ألطون إلى أنه من المقرر أن تشهد القمة اعتماد وثائق وقرارات متنوعة، بما في ذلك إعلان بودابست.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقا) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وجمهورية شمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.