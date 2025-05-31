وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن آلية إسرائيلية اصطدمت بشكل متعمد بحافلة تُقِلُّ حُجاجاً خلال استعدادها للمغادرة من أمام ساحة محافظة جنين إلى معبر الكرامة بمدينة أريحا، الواصل بين الأردن والأراضي الفلسطينية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، فيما تعرضت الحافلة لأضرار.

ونقلت وفا عن نائب محافظ جنين منصور السعدي قوله إنّ "آلية الاحتلال اصطدمت بشكل متعمد ومباشر بحافلة الحُجّاج في أثناء توقفها أمام ساحة المحافظة، وكان على متنها حُجّاج من أهالي الشهداء والجرحى، جُلّهم من كبار السن، وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة، ما أدى إلى ترهيب الأهالي".

وفي بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين، اعتقلت قوات إسرائيلية شاباً فلسطينياً عقب اقتحامها البلدة ومداهمة منزله، وفق شهود عيان.

وذكر الشهود أن عبوة ناسفة انفجرت في أثناء انسحاب القوات من البلدة.

وفي طولكرم شمال الضفة اعتقلت قوات الاحتلال شابة فلسطينية، بعد مداهمة منزلها في بلدة عنبتا شرق المدينة، وفق وفا.

وفي 21 يناير/كانون الثاني بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً عسكرياً شمال الضفة، استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما، ثم وسّع عدوانه إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه.

وفي نابلس شمال الضفة اقتحمت آليات إسرائيلية مخيمَي عسكر الجديد شرق المدينة، والعين غربها، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت.

وشملت الاقتحامات الإسرائيلية أيضاً مدينة دورا جنوبي الخليل، وبلدة بيت ريما غرب رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين.

تهديد بتوسيع المستوطنات

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، إنّ إسرائيل ستبني "الدولة اليهودية الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح كاتس في بيان صادر عن مكتبه أن "هذا رد قاطع على المنظمات الإرهابية التي تحاول إيذاءنا وإضعاف قبضتنا على هذه الأرض، وهي أيضاً رسالة واضحة لـ(الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون وأصدقائه: هُم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنبني الدولة اليهودية الإسرائيلية هنا على الأرض"، على حد تعبيره.

وأمس الجمعة، قال ماكرون إنّ الاعتراف بدولة فلسطينية ليس "مجرد واجب أخلاقي، بل هو مطلب سياسي"، محدّداً بعض الشروط للقيام بهذه الخطوة.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 972 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.​​​​​​​