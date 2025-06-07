وأفاد بيان لوزارة الدفاع اليوم السبت، بأن غولر شارك في اجتماع مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا والمنعقد بمقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالعاصمة البلجيكية بروكسل، يومي 4 و5 يونيو/حزيران الجاري.

ونقل البيان عن غولر قوله إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب أبديا "إرادة قوية" من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا.

وأكد أن تركيا أبلغت الأطراف المعنية باستمرار اتصالاتها "المكثفة" في هذا الإطار، وأنها مستعدة للعمل من أجل تحقيق وقف إطلاق النار وإرساء السلام عبر استضافتها مباحثات يشارك فيها ترمب أيضاً.

وأكد الوزير التركي أيضاً دعم بلاده جميع الجهود الرامية للتوصل إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا، مشيراً إلى احتضان تركيا "اجتماعات هامة" بهذا الخصوص في الأيام الماضية.

وعلى صعيد آخر، قال غولر إنه عقد مباحثات ثنائية على هامش الاجتماع مع نظرائه من بلجيكا، وليتوانيا وأوكرانيا.

كما عقد لقاء ثلاثياً مع نظيريه البلغاري والروماني، حول سبل تعزيز التعاون في قضايا الدفاع والأمن.

والاثنين الماضي، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير/شباط 2022.

واتفق الطرفان في مفاوضات إسطنبول على المُضي قدماً في تبادل الأسرى، وقدم الجانب الروسي مذكرة تتضمن رؤيته لوقف إطلاق النار.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.