سياسة
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روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف بالصواريخ والمسيّرات.. وزيلينسكي يتعهد بزيادة إنتاج الأسلحة
قال مسؤولون في موسكو إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت أو اعترضت 112 طائرة مسيّرة أوكرانية على مدى ثلاث ساعات، فيما أعلنت كييف أن روسيا أطلقت 88 طائرة مسيرة وخمسة صواريخ باليستية في هجوم خلال الليل على أوكرانيا.
روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف بالصواريخ والمسيّرات.. وزيلينسكي يتعهد بزيادة إنتاج الأسلحة
مدرعات مدمرة في منطقة دونيتسك وسط تبادل القصف الروسي-الأوكراني / Reuters
28 مايو 2025

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تطبيق تليغرام للتراسل أن الهجمات وقعت بين الساعة التاسعة مساء ومنتصف الليل بتوقيت موسكو.

وأُسقطت 59 طائرة مسيّرة فوق منطقة بريانسك على الحدود الأوكرانية، فيما اعتُرضت الطائرات الأخرى في خمس مناطق مختلفة، ولم يُشِر بيان الوزارة إلى إسقاط طائرات مسيّرة في المنطقة المحيطة بموسكو.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تليغرام إن الدفاعات الجوية اعترضت 12 طائرة أوكرانية مسيّرة في أثناء توجهها إلى العاصمة الروسية.

وكتب يقول: "تواصل وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع صد هجمات الطائرات المسيّرة المعادية". وأضاف أن أطقم الإنقاذ تفحص شظايا على الأرض.

مقابل ذلك، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأربعاء أن روسيا أطلقت 88 طائرة مسيرة وخمسة صواريخ باليستية في هجوم خلال الليل على أوكرانيا.

وقال بيان للجيش الأوكراني إن وحدات الدفاع الجوي التابعة له أسقطت 34 طائرة مسيرة بينما فُقدت 37 طائرة مسيرة أخرى، في إشارة إلى استخدام الجيش الأوكراني أساليب الحرب الإلكترونية لإعادة توجيهها، أو أنها كانت أجهزة محاكاة لطائرات مسيرة لا تحمل رؤوسا حربية.

في غضون ذلك، يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوسع في صناعة بلاده للأسلحة للتصدي للهجوم الروسي، وقال في خطابه المسائي المصور مساء الثلاثاء إن روسيا لا بد أن تشعر أن كل جرم ارتكبته ضد أوكرانيا سيُرَدّ عليه.

وأورد زيلينسكي أن العناصر الرئيسية المطلوبة هى المسيّرات وطائرات الاعتراض والصواريخ الجوالة والصواريخ الباليستية. وشدد على أن أوكرانيا يجب أن تنتج كل شيء.

وأوضح أن مئات الشركات في البلاد تعمل بالفعل في قطاع الأسلحة، وأضاف زيلينسكي أن الحكومة تستعدّ أيضاً لاتفاقات استثمار مع الشركاء الأوروبيين لنقل مزيد من الإنتاج العسكري إلى أوكرانيا، مع التركيز على الأسلحة غير المأهولة وطويلة المدى.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.


مصدر:TRT Arabi
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