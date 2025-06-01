الحرب على غزة
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مرصد حقوقي: آلية إسرائيل لتوزيع المساعدات أداة إضافية للإبادة في غزة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأحد، إن إصرار إسرائيل على آلية توزيع المساعدات الحالية بغزة يؤكد استخدامها "أداة إضافية لمنظومة الإبادة الجماعية"، فيما وصفت جرّاحة بريطانية إصابة عشرات الفلسطينيين بموقع توزيع مساعدات في رفح بـ"مجزرة حقيقية".
مرصد حقوقي: آلية إسرائيل لتوزيع المساعدات أداة إضافية للإبادة في غزة
الاحتلال يطلق النار على الفلسطينيين أثناء توزيع المساعدات في غزة / AA
منذ 18 ساعات

جاء ذلك في بيان للمرصد عقب إعلان وزارة الصحة في غزة استشهاد وإصابة العشرات، جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة توزيع مساعدات تشرف عليها تل أبيب بالتعاون مع شركة أمريكية، غربي مدينة رفح جنوب القطاع.

وعن ذلك عقّب المرصد الأورومتوسطي بأن "فريقه الميداني وثّق إطلاق الجيش الإسرائيلي النار، فجر الأحد، على آلاف المُجوَّعين الفلسطينيين في رفح بموقع توزيع مساعدات"، وفق البيان.

ووجهت إسرائيل، وفق البيان، الفلسطينيين نحو طريق "يُفترض أنه آمن، ثم استهدفتهم برصاص مُسيّرات كوادكابتر وقذائف الدبابات بمجزرة هي الأكبر بحق المُجوَّعين".

وأردف البيان أن "مسلحي الشركة الأمريكية (لتوزيع المساعدات) أطلقوا قنابل الغاز تجاه الجموع الفلسطينية بالتزامن مع الاستهداف الإسرائيلي".

في السياق نفسه، وصفت الجرّاحة البريطانية فيكتوريا روز، الوضع في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بأنه ناجم عن "مجزرة حقيقية"، عقب استقباله عشرات المصابين إثر استهداف إسرائيلي لفلسطينيين بموقع توزيع مساعدات في رفح.

جاء ذلك في فيديو قصير نشرته وزارة الصحة الفلسطينية على حسابها بمنصة فيسبوك، وقالت الجرّاحة البريطانية من قسم الطوارئ بالمجمع الطبي، “إن صباح اليوم شهد إطلاق نار في مركز لتوزيع المساعدات تابع لمؤسسة غزة الانسانية في رفح جنوبي قطاع غزة”.

وأشارت إلى نقل "عدد كبير من الجرحى إلى المستشفيات الميدانية المحلية". وأوضحت أن مجمع ناصر الطبي استقبل "عدداً كبيراً من الضحايا"، قائلة “إن المصادر المحلية تتحدث عن نحو 200 مصاب برصاص حي"، وأضافت: "الوضع هنا مجزرة حقيقية".

وقبل ذلك، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان استشهاد 32 فلسطينياً وإصابة أكثر من 250 آخرين، منذ فجر الأحد، بينهم عشرات الحالات الخطيرة، في مدينة رفح (جنوب) ووسط القطاع.

وبوقت سابق الأحد، قالت وزارة الصحة بالقطاع، إن كل شهيد وصل إلى المستشفيات كان مصاباً بطلقة نارية واحدة في الرأس أو الصدر، ما يؤكد إصرار الاحتلال على القتل المباشر والبشع بحق المواطنين.

وبتجويع متعمد يُمهّد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لأكثر من 90 يوماً بوجه المساعدات الإنسانية ولاسيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/أيار الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيلياً وأمريكياً، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.

ويجري توزيع المساعدات في ما تسمى "المناطق العازلة" جنوبي غزة، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، فضلاً عن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على الحشود، ما خلف شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

كما أن الكميات الموزَّعة توصف بأنها شحيحة ولا تفي بمتطلبات مئات آلاف من الجائعين في القطاع.

وأقرّت إذاعة جيش الاحتلال أن هذا المخطط يهدف إلى تسريع إخلاء سكان شمال القطاع، من خلال حصر توزيع المساعدات في 4 نقاط فقط تقع جنوبي غزة.

في المقابل، حذرت "حكومة غزة" ومنظمات حقوقية مثل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف/غير حكومي) من أن ذلك يأتي تمهيداً لتهجير الفلسطينيين وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها باتت ضمن أهداف الحرب.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
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