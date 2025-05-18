تركيا
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أردوغان: سنقف دائماً إلى جانب إخوتنا تتار القرم وسنواصل الدفاع عن حقوقهم
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مواصلة بلاده الدفاع عن حقوق أتراك تتار القرم والوقوف إلى جانبهم، في الذكرى الـ81 لتهجيرهم القسري من وطنهم الأم.
أردوغان: سنقف دائماً إلى جانب إخوتنا تتار القرم وسنواصل الدفاع عن حقوقهم
أردوغان: سنواصل الدفاع عن حقوق إخوتنا تتار القرم / AA
18 مايو 2025

وقال أردوغان في منشور عبر حسابه على منصة إكس: ""في الذكرى الـ81 لتهجير إخوتنا أتراك تتار القرم من وطنهم الأم، نستذكر ببالغ الحزن والأسى المعاناة التي عاشوها، ونسأل الله الرحمة لأشقائنا الذين استشهدوا خلال هذا النفي القسري".

وأضاف: "نحن في تركيا سنواصل الدفاع عن حقوق إخوتنا في شبه جزيرة القرم وسنقف إلى جانبهم دائماً".

والتتار سكان شبه جزيرة القرم الأصليون، تعرضوا لتهجير قسري اعتباراً من 18 مايو/أيار 1944، باتجاه وسط روسيا وسيبيريا ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفيتي.

كما صودرت منازلهم وأراضيهم في عهد ستالين، بتهمة "الخيانة" عام 1944، لتوزع على العمال الروس، الذين جُلبوا ووُطِّنوا في شبه الجزيرة، ذات الموقع الاستراتيجي الهام شمال البحر الأسود.

وحسب مصادر تتار القرم، فإنَّ 250 ألف تتاري جرى تهجيرهم خلال 3 أيام بواسطة قطارات تستخدم لنقل الحيوانات، وقضى في أثناء ذلك 46.2% منهم، نتيجة المرض والجوع والظروف المعيشية والمعاملة السيئة.

كما شهدت الحقبة السوفيتية وبقرار من ستالين، تهجير أتراك الأهيسكا من جورجيا إلى جمهوريات وسط آسيا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1944، وحسب مصادر محايدة فإن 20 ألفاً منهم قضوا لأسباب مختلفة.

مصدر:TRT Arabi
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