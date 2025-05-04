تركيا
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أردوغان: الهجوم على سفينة "أسطول الحرية" قرصنة وإسرائيل منزعجة للغاية من قوة تركيا بالمنطقة
حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، من التهديدات التي تمثلها إسرائيل، وتحدث عن مستقبل سوريا، كما سلط الضوء على إنجازات بلاده في مجالات التكنولوجيا والدفاع.
أردوغان: الهجوم على سفينة "أسطول الحرية" قرصنة وإسرائيل منزعجة للغاية من قوة تركيا بالمنطقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال رحلة عودته على متن الطائرة من جمهورية شمال قبرص التركية / AA
4 مايو 2025

جاء ذلك في تصريحات صحفية للرئيس أردوغان خلال رحلة عودته على متن الطائرة من جمهورية شمال قبرص التركية عقب مشاركته السبت في فعاليات مهرجان الطيران والفضاء "تكنوفيست".

واستنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعرض سفينة تابعة لـ"تحالف الحرية" لاعتداء قبالة سواحل مالطا، بينما كانت في طريقها لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلاً: "هذا الهجوم عبارة عن قرصنة".

وكانت سفينة المساعدات التابعة لتحالف أسطول الحرية، التي أنشئت بمشاركة مبادرات وحملات دولية من مختلف أنحاء العالم لوقف الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة، الجمعة.

وأدى الهجوم إلى ثقب في هيكل السفينة واندلاع حريق في مقدمتها، حسب ما أفادت به مصادر التحالف. فيما ذكرت صحيفة "تايمز أوف مالطا"، الجمعة، أن طائرة نقل عسكرية إسرائيلية حلّقت في محيط جزيرة مالطا لمدة 3 ساعات، قبيل الهجوم بطائرة مسيّرة على سفينة لتحالف أسطول الحرية، كانت تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

وفيما يخص الشأن السوري، شدد الرئيس أردوغان على ضرورة بذل الجميع الجهود لبناء سوريا الجديدة القائمة على وحدتها وسلامة أراضيها. وأوضح أن الاستفزازات الإسرائيلية في سوريا لا تَعِد إلا بمزيد من الدماء والدموع والموت.

وقال إن إسرائيل منزعجة للغاية من قوة تركيا في المنطقة، ومن المكاسب التي حققتها. وأضاف أن بلاده تتابع من كثب الخطوات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل، أو تخطط لاتخاذها بشأن تركيا.

في سياق الحرب على غزة، أكد الرئيس أردوغان أن العالم أكبر من إسرائيل ويتوجب عليه إخماد كرة اللهب هذه التي تحاول إشعال النار في أرجاء المعمورة. وشدد على ضرورة انتهاء دوامة الصمت العالمي إزاء المجازر والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأكد أردوغان أن "تصرفات إسرائيل تُشكل تهديداً للسلام والاستقرار"، مشيراً إلى أن بلاده تتابع تطورات الوضع من كثب. واتهم إسرائيل بمحاولة استفزاز بعض الجماعات في سوريا بهدف إشعال صراعات جديدة، قائلاً إن "إسرائيل منزعجة من احتمال انتهاء الحرب في سوريا".

وأضاف: "لن نسمح، ولا يمكننا، بأن تُجرّ جارتنا سوريا إلى مناخ صراع جديد"، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود من أجل بناء "سوريا الجديدة القائمة على وحدتها وسلامة أراضيها".

كما تناول الرئيس التركي الوضع في جمهورية شمال قبرص التركية، مُديناً بشدة "أي خطاب يُزعزع السلام في الجزيرة ويُعرّض الأجيال القادمة للخطر". ووجه تحذيراً إلى الجهات التي "تلجأ إلى الإرهاب وتتجاهل القبارصة الأتراك"، مؤكداً أنهم "سيواجهون تركيا أقوى".

ودعا أردوغان إلى اعتماد "الخطاب البنّاء والموحد، بدلاً من الخطاب الذي يزيد التوترات"، مشدداً على أن ذلك سيكون مفيداً لمستقبل الجزيرة.

وفي سياق مشاركته في مهرجان "تكنوفست" الذي أُقيم في ليفكوشا، وصف أردوغان المهرجان بأنه "تجسيد للوعي والقضية"، مؤكداً أنه يمثل "صوتاً قوياً لشباب الأناضول متحداً مع صوت شباب القبارصة الأتراك".

وأشاد بما حققته تركيا في الصناعات الدفاعية، مشيراً إلى أن البلاد "أصبحت نجماً ساطعاً في العالم بتصاميمها الأصيلة وإنتاجها المحلي".

وأضاف أن الإنجازات التركية في مجالات الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع والاتصالات "وصلت إلى مستوى سيُعيد صياغة تاريخ الحروب"، معبراً عن ثقته بأن تركيا "ستكون، بقيادة جيل تكنوفست، أكثر تقدماً بكثير مما هي عليه اليوم".

مصدر:TRT ARABI
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