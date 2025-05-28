تركيا
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أردوغان يصل إلى أذربيجان ضمن زيارة رسمية للمشاركة في احتفالات يوم الاستقلال
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح الأربعاء إلى أذربيجان للمشاركة في افتتاح مطار لاتشين الدولي وفي احتفالات ذكرى يوم الاستقلال الموافق 28 مايو/أيار من كل عام.
أردوغان يصل إلى أذربيجان ضمن زيارة رسمية للمشاركة في احتفالات يوم الاستقلال
رئيس أذربيجان إلهام علييف يستقبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مطار لاتشين الدولي / AA
28 مايو 2025

ووصل الرئيس أردوغان إلى المطار الدولي في مدينة لاتشين الأذربيجانية، وكان في استقباله نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، وسفير تركيا في باكو بيرول أكغون.

وغادر الرئيس أردوغان مطار أسن بوغا في العاصمة التركية أنقرة متوجهاً إلى لاتشين على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والدفاع يشار غولر، والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، والزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، والتجارة عمر بولاط.

كما يرافق أردوغان في الزيارة رئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدريم، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش، وعدد من الشخصيات البرلمانية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس أردوغان نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لبحث العلاقات بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية والعالمية.

وستشهد الزيارة عقد الاجتماع الثاني للقمّة الثلاثية بين تركيا وأذربيجان وباكستان، بحضور أردوغان وعلييف ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وفي إطار الزيارة، سيشارك الرئيس أردوغان إلى جانب كل من علييف وشريف في افتتاح مطار لاتشين الدولي بإقليم قره باغ، فضلاً عن فاعلية بمناسبة يوم استقلال أذربيجان.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني الأذربيجاني برئاسة محمد أمين رسول زادة أعلن استقلال أذربيجان خلال اجتماعه في العاصمة الجورجية تبليسي في 28 مايو/أيار 1918، وباتت أول دولة ديمقراطية في الشرق المسلم.

مصدر:TRT Arabi
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