تركيا
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فيدان: مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا كانت بنّاءة واتخذ الطرفان خطوة أخرى إلى الأمام
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين، أن الجولة الجديدة من مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأكرانيا كانت بنّاءة، مشيراً إلى أن الطرفين اتخذا خطوة أخرى إلى الأمام.
فيدان: مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا كانت بنّاءة واتخذ الطرفان خطوة أخرى إلى الأمام
فيدان: نهج الطرفين الروسي والأوكراني الذي يركز على النتائج والذي أظهروه في المفاوضات أمر يدعو للترحيب / AA
منذ 12 ساعات

وقال فيدان في منشور له عبر منصة إكس، تعليقاً على الاجتماع الثلاثي التركي-الروسي-الأوكراني في إسطنبول: "اتخذ الطرفان الروسي والأوكراني خلال المحادثات التي جرت في أجواء بنّاءة، خطوة أخرى إلى الأمام في القضايا التي اتفقا عليها في الاجتماع الأول".

وأوضح أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن فئات جديدة وأعداد أكبر من تبادلات الأسرى، تحت عنوان التبادل الإنساني، لافتاً إلى أنّ الطرفين تبادلا مذكرات تعكس وجهات نظريهما بشأن وقف إطلاق النار والسلام.

وذكر الوزير التركي أن “الطرفين يجدان أنه من المناسب البدء في العمل على المستوى الفني على هذه النصوص خلال الأيام المقبلة”، وأن الطرفين اتفقا على مواصلة إعداد أرضية لعقد اجتماع على مستوى القادة.

وتابع: "نهج الطرفين الروسي والأوكراني الذي يركز على النتائج والذي أظهروه في المفاوضات، التي صيغت وفق الإرادة المشتركة لقادتنا، والرامية لوقف الخسائر الناجمة عن الحرب، أمر يدعو للترحيب".

وأعرب فيدان في نهاية منشوره عن شكره البلدين على ثقتهما بتركيا خلال هذا المسار الذي وصفه بالتاريخي.

وفي وقت سابق الاثنين، استضافت إسطنبول جولة جديدة من المحادثات الروسية-الأوكرانية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 2022.

وشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في الاجتماع إلى جانب الوفد الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي مستشار الرئيس، وميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية، وألكسندر فومين نائب وزير الدفاع، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف.

أما الوفد الأوكراني، فضمّ وزير الدفاع رستم عمروف، وسيرغي كيسليتسيا نائب وزير الخارجية، وأوليكساندر بوكلاد نائب مدير جهاز الأمن الأوكراني، وأوليه لوهوفسكي نائب مدير جهاز الاستخبارات الخارجية.

وفي 15 و16 مايو/أيار الماضي، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل 2000 أسير بين البلدين.

مصدر:TRT Arabi
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