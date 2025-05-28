الحرب على غزة
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عام على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين.. سانشيز: سنرفع صوتنا بقوة أكبر لإنهاء مذبحة غزة
تعهّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء، بتكثيف بلاده جهودها لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من عام.
عام على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين.. سانشيز: سنرفع صوتنا بقوة أكبر لإنهاء مذبحة غزة
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز / AP
28 مايو 2025

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس"، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاعتراف إسبانيا رسمياً بدولة فلسطين.

وقال سانشيز: "مر عام على الاعتراف بدولة فلسطين، والمعاناة في غزة لا تُحتمل، وإسبانيا ستواصل رفع صوتها بقوة أكبر من أي وقت مضى لإنهاء المذبحة التي يشهدها العالم اليوم".

ومن المتوقع أن يكون فرض عقوبات على إسرائيل على جدول أعمال لقاء سانشيز مع رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب في العاصمة مدريد غداً الخميس.

وفي 28 مايو/أيار 2024، وافقت الحكومة الإسبانية على قرار الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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