تركيا
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أمينة أردوغان: المنتدى الدولي للأسرة يعمل على إيجاد حلول لبناء مجتمعات المستقبل القوية
قالت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس، يوم الخميس، إن المنتدى الدولي للأسرة تناول التحديات التي تواجه مؤسسة الأسرة، ويعمل على إيجاد الحلول من أجل بناء مجتمعات المستقبل القوية.
أمينة أردوغان: المنتدى الدولي للأسرة يعمل على إيجاد حلول لبناء مجتمعات المستقبل القوية
أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي / AA
22 مايو 2025

جاء ذلك في منشور على إكس الخميس، بشأن المنتدى الدولي للأسرة الذي يقام في إسطنبول على مدى يومين، بحضور وزراء ومسؤولين عن الأسرة من 27 دولة.

وذكرت أردوغان أن تبادل الأفكار والخبرات في المنتدى أمر حيوي لحماية الأسرة وبناء مجتمع سليم للأجيال القادمة.

وأكدت أهمية المنتدى الذي يشكل خطوة قوية نحو مستقبل أكثر عدلاً واستدامة يتمحور حول الأسرة.

وأعربت أردوغان عن شكرها لجميع المشاركين الكرام الذين أظهروا إرادة لحماية ليس فقط الأسرة، بل أيضاً عالمنا، من خلال توقيعهم إعلان النوايا الحسنة لمشروع "صفر نفايات عالمي".

وينظم المنتدى الدولي للأسرة، تحت شعار "حماية الأسرة وتعزيزها في ظل عالم متأثر بالعولمة"، وتشارك فيه وكالة الأناضول شريكاً إعلامياً، ويعقد ضمن نطاق عام الأسرة 2025، الذي أعلنه سابقا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

مصدر:TRT Arabi
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