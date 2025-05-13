وقال ألطون، خلال منتدى تركيا والبلقان الإعلامي في أنقرة: "نحن نبني تركيا خالية من الإرهاب خطوةً بخطوة"، مشيراً إلى أن تركيا تتابع عن كثب محاولات تخريب هذه العمليات، مؤكداً أن الدولة لن تسمح لأحد باختبار عزيمتها في هذا المجال.

كما أشار إلى أنه بفضل القيادة القوية للرئيس رجب طيب أردوغان، أصبح من الماضي أي محاولات للإرهاب التي كانت تهدف إلى زعزعة استقرار تركيا، وتابع: "لقد ولّت أيام كان يمكن فيها لأي جماعة معادية أن تحقق أهدافها من خلال الإرهاب. لن ينجح أولئك الذين يحاولون استخدام تركيا لتحقيق أهدافهم عبر إثارة الفوضى الاجتماعية".

وفي حديثه عن النزاعات والحروب الإقليمية، شدد ألطون على دور تركيا المهم في السعي لتحقيق السلام في مناطق مثل أوكرانيا وفلسطين، مؤكداً أن تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات التي تهدف إلى تحقيق حلول دائمة للنزاعات.

وعن أهمية استقرار منطقة البلقان، قال ألطون: "استقرار البلقان من أولوياتنا، ويجب أن يكون مصدر تعاون وتنمية وليس صراعاً. نحن نعمل بشكل مستمر على تعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، إذ إن البلقان يشكل أحد المواضيع الرئيسية لسلام العالم".

وأشار ألطون إلى دور تركيا في تعزيز التعاون الإقليمي في البلقان عبر إنشاء آليات متعددة الأطراف مثل "مجلس التعاون رفيع المستوى" مع دول البلقان، وتطوير العلاقات التجارية والثقافية من خلال تسهيل التجارة الحرة والتبادل الثقافي، مع إلغاء القيود على السفر.

وفي معرض حديثه عن التحديات الإعلامية، شدد على أهمية مكافحة الدعاية المضللة، إذ أشار إلى الدور الحيوي الذي تلعبه "الأناضول" و"TRT Balkan" في نشر الحقائق وتقديم رؤى بديلة.