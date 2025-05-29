وجرى تعيين باراك في منصب مبعوث بلاده إلى سوريا في 23 مايو/أيار، وهو أيضاً سفير الولايات المتحدة لدى تركيا.

في غضون ذلك، افتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي، دار سكن السفير الأمريكي في دمشق، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال في وقت سابق إنّ باراك يُدرك جيداً الإمكانات الكبيرة للعمل مع سوريا "من أجل تحسين العلاقات، وإرساء السلام، ووقف التطرف في الشرق الأوسط".

وتتطلع الإدارة السورية الجديدة إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.



