سوريا الجديدة
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زيارة تاريخية.. المبعوث الأمريكي لسوريا يصل إلى دمشق ويرفع العلم على مقر سكن السفير
وصل المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، إلى مقر السفير في العاصمة دمشق، اليوم الخميس، في أول زيارة رسمية منذ إغلاق السفارة الأمريكية في 2012 بعد عام من اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.
زيارة تاريخية.. المبعوث الأمريكي لسوريا يصل إلى دمشق ويرفع العلم على مقر سكن السفير
وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يقف بجانب المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك أثناء رفعه العلم الأمريكي في مقر إقامة السفير الأمريكي في دمشق / Reuters
29 مايو 2025

وجرى تعيين باراك في منصب مبعوث بلاده إلى سوريا في 23 مايو/أيار، وهو أيضاً سفير الولايات المتحدة لدى تركيا.

في غضون ذلك، افتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي، دار سكن السفير الأمريكي في دمشق، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال في وقت سابق إنّ باراك يُدرك جيداً الإمكانات الكبيرة للعمل مع سوريا "من أجل تحسين العلاقات، وإرساء السلام، ووقف التطرف في الشرق الأوسط".

وتتطلع الإدارة السورية الجديدة إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.


مصدر:TRT Arabi
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