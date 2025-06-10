في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" نُشرت يوم الثلاثاء، قال السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، إنه لا يعتقد أن قيام دولة فلسطينية مستقلة لا يزال هدفاً لسياسة الولايات المتحدة الخارجية.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الدولة الفلسطينية لا تزال ضمن أهداف السياسة الأمريكية، أجاب هاكابي: "لا أعتقد ذلك"، وفقاً لما نقلته "بلومبيرغ".

ويُعتبر هاكابي، الحاكم السابق لولاية أركنساس، من أبرز المؤيدين للاحتلال الإسرائيلي، وقد اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ليشغل منصب سفير واشنطن في تل أبيب.

ونقلت الوكالة عن هاكابي قوله: "ما لم تحدث تغييرات جذرية تُغيّر الواقع، فلا مجال لذلك"، مضيفاً أن مثل هذه التغييرات "لن تحصل في عصرنا".

كما اقترح هاكابي أن يجري تخصيص ما سماه "جزءاً من أراضي دولة إسلامية" لإقامة كيان فلسطيني بدلاً من مطالبة الاحتلال الإسرائيلي "بالتخلي عن أراضٍ" حسب قوله.

وأضاف: "هل يجب أن يكون في يهودا والسامرة؟"، مستخدماً التسمية التوراتية التي تفضلها الحكومة الإسرائيلية للإشارة إلى الضفة الغربية، التي يعيش فيها نحو 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال.

ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلبات التعليق حول تصريحات هاكابي.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.