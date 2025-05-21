سياسة
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جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران في روما.. وعراقجي يشدد على ضرورة رفع العقوبات
أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، اليوم الأربعاء، أن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن ستُعقد في روما في 23 مايو/أيار الجاري، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لم تقرر بعد ما إذا كانت ستشارك أم لا.
جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران في روما.. وعراقجي يشدد على ضرورة رفع العقوبات
جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران في روما / AA
21 مايو 2025

وقال البوسعيدي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس: "ستقام الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية-الأمريكية في روما يوم الجمعة 23 مايو/أيار الجاري".

وتواصل طهران وواشنطن عملية التفاوض بشأن الملف النووي، إذ تسعى إيران إلى رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

يأتي ذلك في أعقاب مطالبة الولايات المتحدة بوقف إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وهي المطالب التي وصفها عراقجي في تصريح للصحفيين، بـ"المفرطة وتشكل عقبة أمام تقدم المفاوضات النووية”.

وأردف: "موقفنا واضح تماماً (بخصوص المفاوضات) سواء جرى التوصل إلى اتفاق أم لا، سيستمر تخصيب اليورانيوم". وتابع: "إذا وافقوا على الشفافية بشأن البرنامج السلمي الإيراني، فنحن مستعدون، لكن في المقابل يجب رفع العقوبات المفروضة بسبب مزاعم تتعلق ببرنامجنا النووي".

ورداً على سؤال عن موعد عقد الجولة القادمة من المفاوضات، قال عراقجي: "نُجري تقييم ما إذا كنا سنشارك في الجولة المقبلة من المفاوضات أم لا". وتابع: "نعارض التطرف على الطاولة، ولكننا لا نتخلى أبداً عن الدبلوماسية. ما زلنا ندرس ما إذا كان من الممكن إجراء مفاوضات مفيدة ونافعة في الوقت والمكان المحددين".

تأتي هذه التصريحات وسط استمرار عملية التفاوض بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي، حيث تسعى إيران إلى رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

وسبق للمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن أدلى بتصريحات لقناة إيه بي سي نيوز، قال فيها: "تخصيب اليورانيوم خط أحمر واضح جداً لإدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب. لا يمكننا السماح بذلك، لأن التخصيب يُمكّن من التسليح".

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد ألمحت سابقاً إلى إمكانية قبول إيران بتخصيب منخفض النسبة، إلا أن موقفها الأخير يشير إلى تشدد أكبر في هذا الملف، وسط تباعد في المواقف بين الطرفين.

وفي 11 مايو/أيار الجاري، انتهت جولة رابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، وبينما وصفت طهران تلك الجولة بأنها "صعبة، ولكنها مفيدة"، عدَّتها واشنطن "مشجِّعة".

تأتي هذه التطورات في ظل جمود طويل في المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018، وسط محاولات متكررة لإعادة إحيائه بشروط جديدة من الجانبين.

مصدر:TRT Arabi
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