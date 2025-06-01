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بعد مراجعة "الارتباطات السابقة".. ترمب يتراجع عن تعيين إيزاكمان في "ناسا" وسط جدل سياسي
سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ترشيح الملياردير في مجال التكنولوجيا جاريد إيزاكمان لتولي رئاسة وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وذلك بعد مراجعة ما وصفه بـ"الارتباطات السابقة" لإيزاكمان، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.
بعد مراجعة "الارتباطات السابقة".. ترمب يتراجع عن تعيين إيزاكمان في "ناسا" وسط جدل سياسي
الملياردير في مجال التكنولوجيا جاريد إيزاكمان / Reuters
منذ 21 ساعات

وأعلن ترمب قراره عبر منصته للتواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه سيكشف قريباً عن مرشح بديل "يتوافق مع المهمة ويضع أمريكا أولاً في الفضاء".

وكان ترمب قد أعلن في ديسمبر الماضي، خلال فترة الانتقال الرئاسي، عن اختياره لإيزاكمان ليقود وكالة ناسا. ويُعرف إيزاكمان، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "شيفت 4" المتخصصة في معالجة المدفوعات، بعلاقته الوثيقة مع الملياردير إيلون ماسك، مؤسس شركة "سبيس إكس"، إذ اشترى أول رحلة فضائية خاصة من الشركة عام 2021، كما أجرى سلسلة من الرحلات الفضائية الخاصة عبرها. وتملك "سبيس إكس" عقوداً واسعة مع وكالة ناسا.

وكان ترشيح إيزاكمان قد حصل على موافقة لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ أبريل الماضي، وكان من المنتظر عرضه للتصويت في المجلس بكامل هيئته خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار ترمب وسط تقارير إعلامية تشير إلى أن أسباب سحب الترشيح هي تبرعات سابقة قدّمها إيزاكمان لشخصيات ديمقراطية بارزة. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة أن ترمب أعرب في أحاديث خاصة عن استيائه من هذه التبرعات، واعتبرها مؤشراً على عدم الولاء السياسي، وهو معيار يعتبره أساسياً في اختيار المسؤولين ضمن إدارته.

وعبّر إيلون ماسك عن خيبة أمله من القرار، وكتب على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) قائلاً: "من النادر أن تجد شخصاً بهذه الكفاءة والطيبة".

وتعد هذه الخطوة مثالاً جديداً على النهج الذي يتبعه ترمب في تعيين المسؤولين، إذ يُولي أهمية كبيرة للولاء السياسي في تولي المناصب العليا.

مصدر:TRT ARABI
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