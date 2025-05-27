سياسة
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ردّاً على حظر هارفارد.. اليابان تشجّع جامعاتها على قبول الطلاب الدارسين في أمريكا
حثت الحكومة اليابانية المؤسسات الجامعية بالبلاد على قبول الطلاب المسجلين في الكليات الأمريكية بشكل مؤقت، ردّاً على قرار أمريكي بمنع الطلاب الأجانب من الالتحاق بجامعة هارفارد.
ردّاً على حظر هارفارد.. اليابان تشجّع جامعاتها على قبول الطلاب الدارسين في أمريكا
جامعة طوكيو اليابانية / AP
27 مايو 2025

وأوضحت وكالة كيودو اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة جاءت لدعم الطلاب اليابانيين وغيرهم من الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة.

وأمس الاثنين، أعلنت جامعة طوكيو أنها تدرس قبول الطلاب الأجانب من جامعة هارفارد إذا طالهم تأثير السياسة الأمريكية.

وأفادت وزارة التعليم اليابانية بأن منظمة خدمات الطلاب تخطط للإعلان عن موقف كل جامعة بشأن تقديم الدعم.

وقالت وزيرة التعليم اليابانية توشيكو آبي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "نودّ العمل مع المؤسسات ذات الصلة وبذل قصارى جهدنا لضمان تعليم الشباب ذوي الطموح والموهبة".

وبحسب وزارة التعليم اليابانية، يوجد حالياً 110 طلاب يابانيين و150 باحثاً مسجلين في جامعة هارفارد.

وأصدرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، الخميس الماضي، قراراً بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار، اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026، واتهمت هارفارد بـ"التحريض على العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني".

لكن محكمة محلية اتحادية أمريكية أمرت، الجمعة، بوقف مؤقت للقرار "حتى تُقدَّم معلومات ووثائق إضافية بشأن هذه العملية".

وجاء القرار في أعقاب رفع جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن منعها من قبول طلاب دوليين.

مصدر:TRT Arabi
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