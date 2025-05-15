جاء ذلك خلال الإحاطة الصحفية الأسبوعية التي قدمها المتحدث باسم المكتب الإعلامي للوزارة، زكي آق تورك، حيث شدد على أهمية التزام التنظيم الإرهابي بالإعلان الأخير، ومراقبة أنقرة الدقيقة لأي تطورات على الأرض.

وأوضح آق تورك أن القوات المسلحة التركية ستواصل عمليات التمشيط وتدمير الكهوف والمخابئ، إضافةً إلى إزالة الألغام والمتفجرات اليدوية الصنع في مناطق انتشار التنظيم، حتى التأكد الكامل من خلوّها من أي تهديد محتمل لأمن البلاد.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن القوات التركية تواصل أيضاً منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، عمليات تدمير الأنفاق التي يستخدمها التنظيم الإرهابي في مناطق العمليات شمالي سوريا.

وأوضح أنه جرى حتى الآن تدمير أنفاق يبلغ طولها 99 كيلومتراً في منطقة تل رفعت، و112 كيلومتراً في منطقة منبج.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكدت مصادر في الوزارة أن عملية "تركيا خالية من الإرهاب" ستُدار بتنسيق دقيق مع المؤسسات الأمنية المختصة، مشيرةً إلى العمل على تأسيس آلية مشتركة مع دول المنطقة؛ لمتابعة عملية نزع سلاح التنظيم الإرهابي.

كما حذّرت المصادر من الاستفزازات المحتملة سواء من داخل التنظيم الإرهابي أو من دول قد تسعى لإفشال المسار الجديد، مؤكدةً أن السلطات التركية في حالة يقظة تامة للتعامل مع أي تطورات قد تعرقل هذه الخطوة.

كان تنظيم PKK الإرهابي قد أعلن، الاثنين، حلَّ نفسه التام وإلقاء سلاحه، تماشياً مع دعوة مؤسِّسه عبد الله أوجلان، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في تركيا، في نهاية فبراير/شباط الماضي، استجابةً لمبادرة تاريخية أطلقها رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، من أجل الوصول إلى الهدف الذي أعلنه الرئيس أردوغان المتمثل في "تركيا خالية من الإرهاب".