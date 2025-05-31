الحرب على غزة
4 دقيقة قراءة
ألطون: إسرائيل آلة شر.. ومقاومة الشعب الفلسطيني مشرّفة
وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، اليوم السبت، إسرائيل بأنها "آلة شر"، مشدداً على أن مقاومة الشعب الفلسطيني هي مقاومة مشرّفة باسم الإنسانية.
ألطون: إسرائيل آلة شر.. ومقاومة الشعب الفلسطيني مشرّفة
رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية خلال مشاركته في بث مشترك بميدان السلطان أحمد بمدينة إسطنبول تحت شعار "لا تصمت من أجل فلسطين" / AA
31 مايو 2025

جاء ذلك لدى مشاركته في برنامج بث مشترك انطلق الساعة 12 ظهراً ويستمر 24 ساعة في ميدان السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، تحت شعار: "لا تصمت من أجل فلسطين" بتنظيم من اتحاد الصحافة التركية، احتجاجاً على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في غزة للشهر العشرين.

وأكد ألطون ضرورة رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني في غزة، مبيناً أن إنهاء ذلك يقع في قلب الجهود التي يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشدد على أن إبادة جماعية تجرى أمام أعين العالم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في غزة، وجريمة كبرى ضد الإنسانية تُرتكب بحق الفلسطينيين في القطاع. ووصف إسرائيل بأنها "آلة شر"، وأنها ترتكب جرائم ضد الإنسانية من جهة وتحاول طمس تلك الجرائم من جهة أخرى.

وذكر أن إسرائيل ومن خلال منظمات الضغط "اللوبيات" في العالم، تسعى لمحو الفلسطينيين من التاريخ. وأضاف: "تسارعت وتيرة هذا الظلم في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. فقد واجهنا مجازر وهجمات على نطاق غير مسبوق في التاريخ".

وأشار رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية وقتل المدنيين حسب وصف المحاكم الدولية.

وبيّن أن الوضع في فلسطين يُشار إليه في الأدبيات الدولية والسياسية بـ"المشكلة الفلسطينية"، مشدداً على وجوب تسميته "المشكلة الإسرائيلية".

واعتبر ألطون أن السبب وراء الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين إهمال النظام الدولي الغربي الذي يغض الطرف عن جرائم إسرائيل.

ولفت إلى ضرورة إحلال السلام الدائم في المنطقة بأقرب وقت وإنهاء الحرب، وأكد الحاجة إلى جهود سريعة لإعادة الإعمار والإنعاش لإزالة الأضرار الناجمة عن عمليات الهدم في غزة.

وتابع أنه على جميع دول المنطقة، والتحالف الدولي، إرساء وقف إطلاق النار في غزة بأقرب وقت، وإعادة هذه المنطقة إلى وضعها الطبيعي.

وأكد ألطون رغبة تركيا في محاكمة ومعاقبة جميع الأطراف المشاركة في ارتكاب الظلم مع الحكومة الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية.

وزاد: "يجب أن يكون أكبر امتناننا بالنيابة عن الإنسانية إلى أشقائنا الفلسطينيين، لأنه بفضل مقاومة وقوة ووحدة وإخلاص إخواننا الفلسطينيين، فإن المناضلين من أجل الحقيقة في جميع أنحاء العالم لديهم الأمل ولدينا الأمل، متفائلون لأن مقاومة الشعب الفلسطيني هي مقاومة مشرفة جداً باسم الإنسانية".

وأكمل رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن أبناء "الشعب الفلسطيني لا يقاومون من أجل أنفسهم فحسب، بل يقاومون من أجل الإنسانية، ونحن نحاول دعم هذه المقاومة بكل ما أوتينا من قوة".

وشدد على أن عبارة الرئيس رجب طيب أردوغان "ون مينيت" كانت مبادرة نبيلة وقيمة واستراتيجية للغاية دخلت التاريخ من أجل البشرية.

و"ون مينيت" (One Minute) وتعني بالعربية "دقيقة واحدة"، عبارة قالها الرئيس أردوغان، في 29 يناير/كانون الثاني 2009 لدى مشاركته في جلسة على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا وحضر في الجلسة ذاتها الرئيس الإسرائيلي حينها شمعون بيريز، واعترض فيها على المُحاور عندما منح بيريز مدة أطول للحديث من المدة التي أعطيت له، وقال عبارته الشهيرة "ون مينيت".

وفي هذا الإطار، قال ألطون: "يعتقد العديد من السياسيين، الغربيين وغير الغربيين، على الساحة الدولية أن انتقاد إسرائيل والوقوف ضدها سيكون له ثمن باهظ، ويتبعون استراتيجية عدم التحدث ضد إسرائيل بأي شكل من الأشكال، مهما كانت ممارساتها القمعية، فضرب رئيسنا بقبضته على الطاولة، وأظهر أن ظلم إسرائيل يمكن مواجهته بكرامة وكبرياء على الساحة الدولية".

ولفت إلى أن الحكومة التركية تبذل الجهود من أجل الحقيقة، وأن إسرائيل تحاول ارتكاب مجازر ليس فقط ضد الشعوب المضطهدة بل ضد الحقيقة أيضاً.

وأوضح ألطون، أن إسرائيل في الوقت الذي ترتكب فيه هذه الجرائم والظلم، فإنها تحاول أيضاً إضفاء الشرعية على نفسها من خلال الأكاذيب التي تروجها بشكل ممنهج على الساحة الدولية.

وأضاف أن هذه الأكاذيب تنقسم إلى قسمين: الأكاذيب التي ينشرونها حول الأحداث الجارية، والأكاذيب التي يروجونها من خلال الأساطير التي أنتجوها تاريخيا.

وقال ألطون، إن إسرائيل بدأت حملة مكثفة من الأكاذيب بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول. وتابع بأن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية دشّنت وحدة منفصلة في مركز مكافحة التضليل الإعلامي للتعامل مع أكاذيب إسرائيل.

وأكد ألطون أن ما ينقله الصحفيون العاملون في غزة والمنطقة يشكل أهمية للباحثين عن الحقيقة، مشيراً إلى انزعاج إسرائيل من الصحفيين في هذا الخصوص.

ولفت إلى "استشهاد" أكثر من 220 صحفياً جراء نيران إسرائيلية في غزة. وقال ألطون، إن صحفيين في هيئة الإذاعة والتلفزيون (TRT) ووكالة الأناضول التركيتين، إلى جانب وسائل إعلام تركية، يقدمون دعماً كبيراً للكشف عن الحقائق في غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل فقدت شرعيتها الأخلاقية تماماً في نظر الرأي العام الغربي. وأوضح أن هذا أمرٌ سيضيّق على إسرائيل على المدى البعيد، وأن المجتمعات اليهودية نفسها قد زادت انتقاداتها لإسرائيل بشكل كبير، ويعتبرون أن المجازر الإسرائيلية في غزة تنعكس بشكل سلبي عليهم في أنحاء العالم، وتتسبب في ظهور معاداة السامية.

وأكد ألطون أن من واجبهم وواجب الإنسانية الوقوف بوجه الانتهاكات الإسرائيلية، ومن بين الخطوات العملية على ذلك استشهد بقطع تركيا علاقاتها التجارية مع إسرائيل.

وشدد على أن المشهد والتجربة في سوريا (عبر إسقاط نظام الأسد وانتصار الثورة) قدمت معطيات كبيرة للعالم أجمع. وفي هذا الإطار، قال ألطون: "وكما تحررت سوريا فسوف تتحرر فلسطين بإذن الله، وكما تحررت حلب ودمشق فسوف تتحرر القدس أيضاً، وكذلك غزة والضفة الغربية أيضاً سوف تتحرران".

وتابع: "وكما خاض إخواننا السوريون هذا النضال ونالوا ثماره فسوف ينالون (الفلسطينيين) ثمار نضالهم إن شاء الله".

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us