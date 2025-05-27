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الوقوف بعرفة الخميس والعيد الجمعة.. السعودية: غداً غرّة ذي الحجة
أعلنت السعودية أن غداً الأربعاء هو غرة شهر ذي الحجة (شهر الحج) في التقويم الهجري، والوقوف بعرفة الخميس 5 يونيو/حزيران المقبل.
الوقوف بعرفة الخميس والعيد الجمعة.. السعودية: غداً غرّة ذي الحجة
المحكمة العليا السعودية تعلن أن غداً الأربعاء هو غرة ذي الحجة / AA
27 مايو 2025

وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الوقوف بعرفة يوم الخميس الخامس من شهر يونيو (حزيران)، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه.

وأوضحت المحكمة أن قرارها جاء بعد ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1446 هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، و"شهِدَ عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة هذه الليلة".

ودعت "الله عز وجل لعموم المسلمين أن يوفِّقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، ويحفظ حجاج بيته الحرام، وييسر سُبل أداء حجهم، ويتقبله منهم"، وفق البيان.

ويبدأ موسم الحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، الموافق 4 يونيو/حزيران المقبل، ويستمر أداء المناسك 6 أيام حتى 13 ذو الحجة الموافق 9 يونيو/حزيران.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت إدارة الجوازات السعودية أن عدد الحجاج الذين وصلوا المملكة من جميع منافذها الجوية والبرية والبحرية تجاوز 1.1 مليون حاج حتى أمس الاثنين.

وبلغ عدد الحجاج في العام السابق (1445هـ/ 2024) مليوناً و833 ألفاً و164 حاجاً وحاجة، بينهم 221 ألفاً و854 من داخل المملكة، والبقية من أكثر من 200 دولة، حسب وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة منتصف يونيو/حزيران 2024.

مصدر:TRT Arabi
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