سياسة
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زيلينسكي يقترح على ترمب تعاوناً يتضمن شراكات استراتيجية في الدفاع والتجارة
اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة بعث بها إلى نظيره الأمريكي دونالد ترمب أمس الأحد، تعاوناً جديداً بين كييف وواشنطن في مجالي الصناعات الدفاعية والتجارة.
زيلينسكي يقترح على ترمب تعاوناً يتضمن شراكات استراتيجية في الدفاع والتجارة
زيلينسكي يقترح على ترمب تعاوناً دفاعياً وتجارياً جديداً بين كييف وواشنطن / Social Media
19 مايو 2025

وأفاد مكتب الرئاسة الأوكرانية في بيان، بأن من بين المواضيع التي بحثها الجانبان هو تبادل الآراء حول تنفيذ اتفاق "الشراكة الاقتصادية" الموقّع بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأشار إلى أن زيلينسكي بعث برسالة إلى ترمب تتضمن مقترحات جديدة للتعاون في مجالي الصناعات الدفاعية والتجارة.

وفي وقت سابق من الأحد، التقى زيلينسكي نائب الرئيس الأمريكي في الفاتيكان، على هامش مراسم تنصيب البابا ليو الرابع عشر رئيساً للكنيسة الكاثوليكية وزعيماً لدولة الفاتيكان.

واستضافت إسطنبول الخميس والجمعة، مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق لتبادل ألفي أسير بين البلدين.

وفي 11 مايو/أيار الجاري، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة في 15 من الشهر ذاته بإسطنبول، طالباً من نظيره التركي رجب طيب أردوغان استضافة الجولة الجديدة.

بدوره، أكد الرئيس أردوغان استعداد تركيا لاستضافة المفاوضات لتحقيق سلام عادل ودائم، بينما رحبت الحكومة الأوكرانية بالخطوة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.


مصدر:TRT Arabi
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