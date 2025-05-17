الحرب على غزة
3 دقيقة قراءة
تصعيد إسرائيلي واسع في الضفة الغربية.. إصابات واقتحامات واعتداءات للمستوطنين
صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين، اليوم السبت، من اعتداءاتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، في إطار حملة عسكرية متواصلة أسفرت عن إصابات واقتحامات وحرائق واسعة في الأراضي الزراعية.
تصعيد إسرائيلي واسع في الضفة الغربية.. إصابات واقتحامات واعتداءات للمستوطنين
الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات في مناطق الضفة الغربية / AA
17 مايو 2025

وفي محافظة نابلس شمالي الضفة، اقتحم جيش الاحتلال مساء اليوم بلدة قبلان جنوب المدينة، إذ أفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" أن قوات الاحتلال دخلت البلدة بعدة آليات عسكرية، وجابت شوارعها بطريقة استفزازية، دون تسجيل مداهمات أو اعتقالات.

وفي حادث منفصل، أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بجروح ورضوض بعد اعتداء مستوطنين عليهم قرب بلدة سبسطية شمال نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن الاعتداء وقع في أثناء محاولة الأهالي إخماد حريق اندلع في محاصيل القمح بالمنطقة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن المستوطنين ضربوا الشبان الثلاثة الذين نُقلوا لاحقاً لتلقي العلاج في المستشفى، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع طواقم الدفاع المدني من دخول المنطقة لإخماد النيران.

وفي جنين، أصيب مُسن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب مدخل مخيم جنين للاجئين. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها استلمت المسن المصاب بالرصاص الحي في قدمه، دون توضيح ظروف الإصابة.

وتفرض قوات الاحتلال حصاراً خانقاً على المخيم منذ أسابيع، وتمنع السكان من الدخول أو الخروج، وتستهدف كل من يقترب من مداخله بالرصاص والاعتداءات الجسدية، مواصلة عمليات الاعتقال والدهم بشكل يومي، ضمن عدوان متواصل على المخيمات شمال الضفة منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم عدة قرى وبلدات، بينها بيرزيت، أبو شخيدم، كوبر، وبرهام، دون أن يبلغ عن اعتقالات، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية لوكالة وفا.

كما أقدم مستوطنون، صباح اليوم، على إحراق محاصيل حُصدت وجُمعت في أحد سهول بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، إذ قال رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب، إن المستوطنين أشعلوا النيران في المحاصيل قرب بؤرة استيطانية حديثة أُقيمت في محيط البلدة، ما أدى إلى احتراق كميات كبيرة منها.

وفي محافظة أريحا، هاجم مستوطنون تجمع "العوجا" البدوي شمال المدينة، حيث رصد الأهالي تحركاتهم الاستفزازية بين الخيام والمساكن، ما تسبب في حالة من الذعر والخوف بين السكان. وأوضح حسن مليحات، المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، أن الاعتداء جرى بحماية ومراقبة قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، يواصل جيش الاحتلال لليوم الرابع على التوالي اقتحامه لبلدة بروقين بمحافظة سلفيت شمال الضفة، وفرض منع التجوال فيها، وتحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية.

وقال رئيس بلدية بروقين فائد صبرة، إن الجيش جمع سكان بعض المنازل في غرف واحدة ومنعهم من الخروج، وسط سماع أصوات إطلاق نار متكرر، مضيفاً أن جنود الاحتلال يجرون تحقيقات ميدانية مع الشبان، بالتزامن مع أعمال تجريف في أراضٍ زراعية بالمنطقة.

وكان مستوطنون قد أحرقوا، فجر الجمعة، 14 مركبة فلسطينية قرب البلدة، في واحدة من أبرز الهجمات المتصاعدة خلال الحصار المفروض عليها منذ مساء الأربعاء، بحجة البحث عن منفذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة زوجها.

وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تصعيداً واسعاً من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 967 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألفاً، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

بالتزامن مع ذلك، تتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي في قطاع غزة، والتي خلفت حتى اليوم نحو 173 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us