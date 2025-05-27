الحرب على غزة
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الأونروا تحمّل إسرائيل مسؤولية الإضرار بسمعة الوكالة جراء "ادعاءات لا أساس لها"
استنكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، تعريض حياة موظفيها لخطر جسيم والإضرار بسمعتها، جراء توجيه الحكومة الإسرائيلية ادعاءات لا أساس لها ضد الوكالة وحيادها.
الأونروا تحمّل إسرائيل مسؤولية الإضرار بسمعة الوكالة جراء "ادعاءات لا أساس لها"
"أونروا" تحمل إسرائيل مسؤولية الإضرار بسمعة الوكالة جراء "ادعاءات لا أساس لها" / Reuters
27 مايو 2025

جاء ذلك في رسالة بعث بها مؤخراً المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، نشر مقتطفات منها، الثلاثاء، على حسابه في منصة إكس.

وقال لازاريني: "على مدار العشرين شهراً الماضية، دأبت حكومة إسرائيل على توجيه ادعاءات لا أساس لها ضد الأونروا وحيادها، وقد عرضت هذه الادعاءات حياة موظفي الوكالة لخطر جسيم، وأضرت بسمعتها".

وأردف: "في هذا الصدد، طلبت الوكالة في مناسبات عديدة تعاون حكومة إسرائيل، من خلال تقديم معلومات وأدلة تثبت الاتهامات الموجهة ضد الأونروا". واستطرد: "حتى الآن، لم تتلق الأونروا أي رد، ولم تُقدّم حكومة إسرائيل أي أدلة كافية، لدعم هذه الادعاءات الخطيرة للغاية ضد الوكالة وموظفيها".

وشدد على أن الأمم المتحدة تعتمد على الدول الأعضاء في توفير الأمن والمعلومات المتعلقة بمبانيها وموظفيها، مؤكداً أن الدول الأعضاء مسؤولة عن التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية المتعلقة بالأنشطة المسلحة.

وأكمل: "من المتوقع أن تُجري الدول الأعضاء تحقيقاتها وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة، وأن تُبلغ الأمم المتحدة بنتائج هذه الإجراءات في حال كان لها تأثير في العمليات الأممية أو موظفيها".

كما أكد لازاريني أن حكومة إسرائيل لم تُقدم أدلة كافية للأمم المتحدة تُمكّن من إثباتها من خلال الإجراءات الإدارية، ولم تباشر إجراءاتها الجنائية الخاصة، الأمر الذي يتطلب أيضاً تقديم أدلة موثوقة واتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وبيّن أنه لو اتخذت حكومة إسرائيل أياً من هاتين الخطوتين وتعاونت مع الأونروا، لكانت الوكالة قد تصرفت وفقاً للوائحها والإجراءات القانونية الواجبة".

وأفاد لازاريني أنه طلب من السلطات الإسرائيلية "وضع حد لحملة المعلومات المضللة التي لا أساس لها ضد الوكالة".

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.

وأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا في عام 1949 وفوضتها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة إلى أن يجري التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.

وتعمل الأونروا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا. ويجري تمويلها بالكامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية.

وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت نحو 177 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.

مصدر:TRT Arabi
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