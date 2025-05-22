وذكر الجيش في البداية أن صفارات الإنذار دوّت وفقاً لبروتوكولات الطوارئ بعد رصد مقذوف، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وبعد وقت قصير، أكد الجيش أنه جرى اعتراض الصاروخ بنجاح بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، فيما قالت القناة 12 العبرية إن منظومة حيتس للدفاع الجوي نجحت في اعتراض الصاروخ القادم من اليمن.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه في منصة إكس إنّه جرى "اعتراض صاروخ أطلِق من اليمن وتسبّب بتفعيل إنذارات في عدّة مناطق وسط البلاد".

وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلي بإصابة إسرائيلي خلال توجهه إلى ملجأ عقب إطلاق الصاروخ من اليمن.

ورغم الضربات الإسرائيلية على اليمن، فإن جماعة الحوثي تواصل إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتقول إنها تهدف إلى "إسناد الفلسطينيين في غزة".