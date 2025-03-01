وشارك نحو 500 شخص في الإفطار الجماعي الذي أقامته هيئة الإغاثة التركية في حي جوبر، الذي دمّره النظام السوري المنهار.

وقال أبو كمال غنوم، أحد سكان جوبر، إنه أُجبرَ على مغادرة الحي قسراً عام 2018 بسبب الهجمات العنيفة التي شنّها النظام السوري المنهار، وأشار إلى أن المكان الذي أُقيمت فيه مأدبة الإفطار كان سوقاً قبل تدميره.

وأعرب غنوم عن فرحته بالعودة إلى حي جوبر بعد 7 سنوات، وبالمشاركة في أول مأدبة إفطار بعد العودة مع جيرانه وأقاربه.

من جهته أشار عمر قايا، أحد مسؤولي هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، إلى تَعرُّض جوبر لدمار كبير عام 2018 وتهجير أهله. وبيَّن أن إقامة مأدبة الإفطار اليوم سمحت لسكان حي جوبر باستعادة قليل من الذاكرة الجميلة لشهر رمضان.

وأشار قايا إلى أن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ستواصل تنظيم موائد إفطار جماعي في مناطق مختلفة من سوريا خلال شهر رمضان.

وتَعرَّض حي جوبر في ريف دمشق لهجمات مكثفة من قوات النظام السوري المنهار وداعميه بعد عام 2011، وفي عام 2018 سيطرت قوات النظام المنهار على الحي، ما أجبر جزءاً كبيراً من سكانه على النزوح إلى شمال البلاد.