تركيا
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أردوغان: المدنيون في غزة يعيشون الجحيم.. وعلى المنظمات الدولية التحرك لوقف الإبادة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنّ "المدنيين في غزة يعيشون الجحيم حالياً" بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، داعياً المنظمات الدولية وحقوق الإنسان للتحرك وإنقاذ الأطفال.
أردوغان: المدنيون في غزة يعيشون الجحيم.. وعلى المنظمات الدولية التحرك لوقف الإبادة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في القمة غير الرسمية للدول التركية بالعاصمة المجرية بودابست / AA
منذ 3 ساعات

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في القمة غير الرسمية للدول التركية بالعاصمة المجرية بودابست، تطرق فيها إلى الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والأوضاع في سوريا، والحرب الروسية-الأوكرانية.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن "المآسي التي وقعت سابقاً في قبرص، وقره باغ (بأذربيجان)، والبوسنة، واليوم في غزة، تذكّرنا بالحاجة إلى التفكير في ما هو خارج حدودنا أيضاً".

وأكد الرئيس التركي خلال كلمته أهمية الجهود والمساعي من أجل الوصول إلى حل الدولتين، والوقوف عند أطماع إسرائيل التوسعية في المنطقة، وقال: "لا بد من وقف إسرائيل في توسعها وهجماتها سواء في سوريا أو في لبنان". 

وشدد أردوغان على أهمية جهود العالم التركي في إرساء وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات دون انقطاع، وإعادة إعمار القطاع، والمساهمة في الجهود من أجل عملية سلام دائمة.

وفي سياق دعم استقرار سوريا، أكد أردوغان أن جهود بلاده مستمرة في أن “تصل سوريا إلى الاستقرار التام بعد 14 سنة من النزاعات والخلافات"، لافتاً إلى أن استقرار سوريا سيساهم في استقرار المنطقة. 

وحول الحرب الروسية-الأوكرانية، تعهّد أردوغان بأن تركيا ستواصل الاتصالات المكثفة مع روسيا وأوكرانيا من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وسلام عادل. 

وعن أهمية منظمة الدول التركية قال أردوغان: "من الضروري أن نكون متحدين من أجل نظام جديد يلبي احتياجات العالم". 

وأضاف: "نتيجة لقوّتنا فسوف يدافع بعضنا عن بعض ونعمق علاقة بعضنا ببعض، وإنّ مجلس هذه الأسرة الكبيرة الذي تشكل لا بد أن تكون فيه جمهورية شمال قبرص التركية جزءاً لا يتجزأ من هذه الأسرة التركية". 

وتابع: "تجاوزنا مرحلة حساسة، ولدينا عديد من القضايا التي نتعاون بها ضمن منظمة الدول التركية"، كما أعلن الرئيس التركي أن الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول يوم اللغة التركية في دول منظمة الدول التركية.

مصدر:TRT Arabi
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