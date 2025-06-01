الحرب على غزة
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"تَبنٍّ وقح لسردية الاحتلال".. حماس تدين تصريحات هاكابي بشأن إقامة دولة فلسطينية في فرنسا
أدانت حركة حماس، مساء الأحد، تصريحات السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي، بعد اقتراحه إقامة الدولة الفلسطينية على جزء من الأراضي الفرنسية، رداً على موقف باريس الدّاعي للاعتراف بفلسطين.
"تَبنٍّ وقح لسردية الاحتلال".. حماس تدين تصريحات هاكابي بشأن إقامة دولة فلسطينية في فرنسا
سفير واشنطن لدى تل أبيب يضع ملاحظة أثناء زيارته للقدس أبريل/نيسان 2025 / Reuters
منذ 13 ساعات

وقالت الحركة، في بيان نشر على منصة تليغرام: "ندين بأشدّ العبارات التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى الاحتلال مايك هاكابي، التي اقترح فيها إقامة الدولة الفلسطينية على جزء من الأراضي الفرنسية، رداً على موقف فرنسا الداعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأضاف البيان أن "الحركة تعدّ هذه التصريحات استخفافاً صارخاً بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، كما تؤكد مجدداً الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال الصهيوني ونهجه الاستعماري التوسّعي".

واعتبر أن "هذا التصريح المشين يعكس تبنّياً وقحاً لسردية الاحتلال الفاشي المتنكرة لحقوق شعبنا في أرضه ومقدساته، ويشكّل غطاء سياسياً لجرائم حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الإرهابية، في مساعيها لفرض واقع الإبادة الوحشية والتهجير القسري".

وطالبت حماس "المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بوقفة جادة لإسناد شعبنا الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حريته، وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على أرضه".

ومساء أمس السبت، هاجم هاكابي فرنسا واصفاً دعوتها إلى إقامة دولة فلسطينية بأنها "غير مناسبة"، مقترحاً إقامتها على الأراضي الفرنسية.

وقال هاكابي خلال تطرقه في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى المبادرة الفرنسية لإقامة دولة فلسطينية، إنه يأمل أن تعيد باريس النظر في مساعيها لإقامة دولة فلسطينية، مضيفاً: "الولايات المتحدة لن تتعاون مع هذا الأمر"، ولن تشارك في ما سماها "المؤامرة".

والجمعة، هاجمت الخارجية الإسرائيلية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب تصريحات له خلال زيارته إلى سنغافورة. وقالت في منشور على منصة إكس: "تستمر حملة الرئيس ماكرون الصليبية ضد الدولة اليهودية" على حد وصفها.

والجمعة، قال ماكرون إن الاعتراف بدولة فلسطين هو "واجب أخلاقي"، كما أعلن في أبريل/نيسان الماضي، احتمال اعتراف باريس بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي حول "حل الدولتين" في نيويورك منتصف يونيو/حزيران الجاري.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال قمة الأمن والدفاع في آسيا، أو ما يعرف بـ"منتدى حوار شانغريلا" في سنغافورة، أنه من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتعين تلبية شروط مثل "اعترافها بإسرائيل وحقها في العيش بأمان، ونزع سلاح حماس، وعدم مشاركة الحركة في الحكومة الفلسطينية، والإفراج عن الأسرى".

ويُعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لحل الدولتين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو/حزيران الجاري، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا.

وفي مايو/أيار 2024، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة. وتعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.

مصدر:TRT Arabi
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