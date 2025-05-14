تركيا
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أردوغان: قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا مثال للدول الأخرى
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا "يحظى بأهمية تاريخية"، قائلاً: "قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا سيكون مثالاً للدول الأخرى التي فرضت عقوبات على دمشق".
أردوغان: قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا مثال للدول الأخرى
الرئيس التركي أردوغان يشارك في اجتماع رباعي مع ترمب والشرع وابن سلمان / AA
14 مايو 2025

جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع ضم أردوغان عبر تقنية الفيديو مع نظرائه الأمريكي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس ترمب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف، حسب تعبيره، إلى "منح الشعب السوري فرصة للنمو"، وذلك خلال خطاب ألقاه في العاصمة السعودية الرياض.

وفي سياق متصل، شدد الرئيس أردوغان على مواصلة تركيا دعم دمشق في حربها ضد التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي. 

وقال إنّ تركيا ترغب وتسعى لأن تكون سوريا دولة مستقرة ومزدهرة تعمل مع دول المنطقة، ولا تشكل تهديداً لجيرانها، مضيفاً أن فرص الاستثمار ستشمل مختلف المجالات في سوريا، بعد قرار رفع العقوبات.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد الرئيس أردوغان أن مساعي تركيا لوقف دوامة العنف في قطاع غزة مستمرة، وأن الوقت حان لوضع حد للمأساة الإنسانية بالقطاع.

كما أشار إلى أنه سيكون من المفيد للقادة البدء فوراً في محادثات السلام ووقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وأن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها من أجل السلام.

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