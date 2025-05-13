وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الاثنين في مقر المنظمة بنيويورك، إنّ الأمين العام يرحب بقرار PKK بحل نفسه والتخلي عن السلاح، مشيراً إلى أن غوتيريش يرى في هذه الخطوة تقدماً نحو إنهاء صراع طويل الأمد.

وكان تنظيم PKK الإرهابي أعلن أمس الاثنين حل نفسه وإلقاء سلاحه، تماشيأً مع دعوة مؤسسه عبد الله أوغلان، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في تركيا، في نهاية فبراير/شباط الماضي، استجابة لمبادرة تاريخية أطلقها رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي من أجل الوصول إلى الهدف الذي أعلنه الرئيس أردوغان، المتمثل في "تركيا هالية من الإرهاب".