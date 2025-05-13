تركيا
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غوتيريش: حل PKK الإرهابي خطوة نحو إنهاء صراع طويل الأمد
رحَّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإعلان تنظيم PKK الإرهابي حلّ نفسه، معتبراً ذلك خطوة مهمة في اتجاه تسوية صراع مستمر منذ عقود.
غوتيريش: حل PKK الإرهابي خطوة نحو إنهاء صراع طويل الأمد
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش / Reuters
13 مايو 2025

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الاثنين في مقر المنظمة بنيويورك، إنّ الأمين العام يرحب بقرار PKK بحل نفسه والتخلي عن السلاح، مشيراً إلى أن غوتيريش يرى في هذه الخطوة تقدماً نحو إنهاء صراع طويل الأمد.

وكان تنظيم PKK الإرهابي أعلن أمس الاثنين حل نفسه وإلقاء سلاحه، تماشيأً مع دعوة مؤسسه عبد الله أوغلان، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في تركيا، في نهاية فبراير/شباط الماضي، استجابة لمبادرة تاريخية أطلقها رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي من أجل الوصول إلى الهدف الذي أعلنه الرئيس أردوغان، المتمثل في "تركيا هالية من الإرهاب".

مصدر:TRT ARABI
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