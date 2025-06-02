وبحسب ما نشره موقع "AirportHaber"، فإن المديرية العامة للطيران المدني في تركيا وافقت على بدء الرحلات من 10 يونيو/حزيران 2025، على أن تجري بمعدل رحلة واحدة يومياً، على مدار سبعة أيام في الأسبوع.

ومن المقرر إقامة حفل رسمي في مطار إسطنبول الدولي بمناسبة عودة الخط الجوي بين البلدين.

وكانت شركة "AJet" التابعة للخطوط الجوية التركية علّقت رحلاتها إلى دمشق، بسبب عدم منح شركات الطيران السورية تصاريح التحليق والهبوط داخل تركيا.

وتعكس الخطوة الجديدة بداية مرحلة جديدة من الانفتاح بين أنقرة ودمشق، وتفتح الباب أمام مزيد من التطورات في مسار العلاقات الثنائية.



