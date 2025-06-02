سوريا الجديدة
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تركيا تمنح إذناً لشركة الطيران السورية لاستئناف رحلاتها إلى إسطنبول
أعلنت مصادر في قطاع الطيران المدني أن تركيا منحت شركة الطيران السورية إذناً رسمياً لاستئناف رحلاتها الجوية إلى إسطنبول، بعد توقف دام لسنوات.
تركيا تمنح إذناً لشركة الطيران السورية لاستئناف رحلاتها إلى إسطنبول
تركيا تمنح إذنا لشركة الطيران السورية لاستئناف رحلاتها إلى إسطنبول / Reuters
منذ 14 ساعات

وبحسب ما نشره موقع "AirportHaber"، فإن المديرية العامة للطيران المدني في تركيا وافقت على بدء الرحلات من 10 يونيو/حزيران 2025، على أن تجري بمعدل رحلة واحدة يومياً، على مدار سبعة أيام في الأسبوع.

ومن المقرر إقامة حفل رسمي في مطار إسطنبول الدولي بمناسبة عودة الخط الجوي بين البلدين.

وكانت شركة "AJet" التابعة للخطوط الجوية التركية علّقت رحلاتها إلى دمشق، بسبب عدم منح شركات الطيران السورية تصاريح التحليق والهبوط داخل تركيا.

وتعكس الخطوة الجديدة بداية مرحلة جديدة من الانفتاح بين أنقرة ودمشق، وتفتح الباب أمام مزيد من التطورات في مسار العلاقات الثنائية.


مصدر:TRT Arabi
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