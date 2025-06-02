الحرب على غزة
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بقذائف هاون وصواريخ.. القسام تعلن استهداف موقع إسرائيلي وتجمع لقوات الاحتلال في غزة
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، أنها استهدفت تجمعاً لقوات إسرائيلية وموقعاً لجيش الاحتلال في قطاع غزة بقذائف هاون وصواريخ.
بقذائف هاون وصواريخ.. القسام تعلن استهداف موقع إسرائيلي وتجمع لقوات الاحتلال في غزة
كتائب القسام تعلن استهداف موقع وقوات إسرائيلية بقذائف هاون وصواريخ / Reuters
منذ 17 ساعات

وقالت الكتائب، في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدو القسام استهداف تجمع لقوات العدو شرق بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع بـ13 قذيفة هاون عيار 120ملم و60 ملم".

كما جرى "استهداف موقع العين الثالثة شرقي المدينة بـ3 صواريخ "رجوم" قصيرة المدى بتاريخ 31-05-2025"، حسب البيان.

وتأتي العمليتان ضمن رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، على غزة للشهر العشرين على التوالي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل جرائم جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 178 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.

ومنذ 18 عاماً تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT ARABI
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