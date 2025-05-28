الحرب على غزة
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"على طريق الاعتراف بفلسطين".. ماكرون يعلّق آمالاً على مؤتمر حل الدولتين في نيويورك
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر الدولي حول "حل الدولتين"، المزمع عقده في نيويورك منتصف يونيو/حزيران المقبل، سيمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
"على طريق الاعتراف بفلسطين".. ماكرون يعلّق آمالاً على مؤتمر حل الدولتين في نيويورك
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جاكرتا / AP
28 مايو 2025

وجاءت تصريحات ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، عقده مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ضمن زيارة رسمية يجريها إلى البلاد.

وفي معرض حديثه عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال ماكرون إن بلاده "أدانت هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واعتبرت أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها"، إلا أنه نفى أن تمارس فرنسا "ازدواجية المعايير" في هذا الشأن، مؤكداً أن باريس دعت منذ بداية الحرب إلى وقف إطلاق النار، وتبذل جهوداً لتحقيق السلام وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "لهذا السبب نتحرك من أجل إيجاد مسار يمكن أن يقود إلى حل الدولتين والاعتراف المتبادل (...) الحل السياسي وحده القادر اليوم على إعادة إرساء السلام وبنائه على المدى الطويل".

وأوضح أن بلاده تعمل بالتعاون مع المملكة العربية السعودية لتنظيم مؤتمر حول غزة في نيويورك، يهدف إلى إحياء المساعي الدولية للاعتراف بدولة فلسطينية، مع ضمان "حق دولة إسرائيل في العيش بسلام وأمان في المنطقة"، وفق تعبير ماكرون.

وكان ماكرون قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي أن بلاده "قد تعترف بدولة فلسطين" خلال المؤتمر الدولي بشأن "حل الدولتين".

وفي مايو/أيار 2024 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وتتمتع فلسطين حالياً بوضع "دولة غير عضو" بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وهو الوضع الذي حصلت عليه في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، بموجب قرار من الجمعية العامة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
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