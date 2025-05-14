سياسة
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زلزال بقوة 6.3 يضرب كريت واليونان ويتسبب بهزة أرضية بمصر
أفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني بأن زلزالاً شدته 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية يوم الأربعاء.
زلزال بقوة 6.3 يضرب كريت واليونان ويتسبب بهزة أرضية بمصر
زلزال بقوة 6.3 يضرب كريت واليونان يتسبب بهزة أرضية بمصر / AA
14 مايو 2025

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 83 كيلومتراً، فيما أفاد سكان في مصر بشعورهم بهزة أرضية أيضاً الساعة ‭10:53‬ بتوقيت غرينتش تقريباً.

وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، صباح الأربعاء، أن زلزالاً بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب البلاد.

وأوضح المعهد في بيان أن مركز الزلزال كان على عمق 76 كيلومتراً تحت سطح الأرض على بعد 431 كيلومتراً شمال مدينة رشيد، عند التقاء خط عرض 12.35 درجة شمالاً وخط طول 0.27 درجة شرقاً.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية رصدت زلزالاً بقوة 1.6 درجة جنوب مدينة "فراي" في اليونان في تمام الساعة 01:51 فجر الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وشعر به أيضاً سكان بعض المدن التركية.

في غضون ذلك، أفاد سكان في لبنان وسوريا وفلسطين بشعورهم بهزة أرضية أيضاً الساعة ‭10:53‬ بتوقيت غرينتش تقريباً. وذكرت وسائل إعلام مصرية وناشطون أن الهزة الأرضية كانت قوية وضربت العاصمة والجيزة والمنوفية والقليوبية ومحافظات أخرى.

مصدر:TRT Arabi
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