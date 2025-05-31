وعقد المدير العام للشركة أحمد حمدي أتالاي، الذي ترأس الوفد، اجتماعات مع كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السوري عبد السلام هيكل، ووزير الإعلام حمزة المصطفى، ومعاون وزير الطوارئ والكوارث حسام الحلاق.

وذكر بيان صادر عن الشركة أن الاجتماعات تناولت فرص التعاون المحتملة مع سوريا في مجالات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والاتصالات في حالات الكوارث ورقمنة الخدمات العامة.

وأطلع الوفد التركي الجانب السوري على معلومات شاملة حول تجربة شركة تركسات في رقمنة الخدمات العامة، مثل حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبنية التحتية للنقل الآني وهندسة نظام بوابة الحكومة الإلكترونية.

وناقش الجانبان مشاريع مشتركة لتحسين البنية التحتية للاتصالات في المناطق الريفية في سوريا، والبث التليفزيوني ونقل البيانات، وتوفير فرص الاتصال المستدامة في حالات الكوارث، وتطوير تطبيقات الحكومة الإلكترونية.

واتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات على المستوى الفني بهدف تطوير مجالات التعاون بمشاريع ملموسة، وفق البيان ذاته.​​​​​​​

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/كانون الثاني 2025 أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.