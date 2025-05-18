تركيا
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في الذكرى 81.. تركيا تحيي ذكرى تهجير تتار القرم والشركس وتؤكد دعمها المستمر
أعربت وزارة الخارجية التركية عبر بيان، اليوم الأحد، عن تضامنها مع أتراك تتار القرم، والشركس، في الذكرى 81 لتهجيرهم من أوطانهم.
في الذكرى 81.. تركيا تحيي ذكرى تهجير تتار القرم والشركس وتؤكد دعمها المستمر
الخارجية التركية تتضامن مع تتار القرم والشركس في ذكرى تهجيرهم / TRT Arabi
18 مايو 2025

وجاء في البيان: "يصادف اليوم الذكرى 81 لتهجير الشعب الأصلي لشبه جزيرة القرم، وهم تتار القرم، الذين جرى نفيهم قسراً من وطنهم الأم تحت ظروف لا إنسانية. وفقدَ عدد كبير منهم حياتهم بسبب الظروف التي تعرضوا لها في أثناء التهجير"

وأضاف: "على الرغم من مرور عديد من الأعوام، لم تُستَعَدْ حقوق شعب تتار القرم التي انتُزعت، فيما عمّق ضمّ القرم غير الشرعي الآلام التي مروا بها".

كما أشار البيان إلى أن تركيا تستمر في دعمها لشعب تتار القرم من أجل معالجة المظالم التي تعرضوا لها، وضمان حياتهم بسلام وأمان ورفاهية في أرض أجدادهم، كما كانت الحال في الماضي.

كما تطرقت الخارجية التركية إلى ذكرى تهجير الشركس الذي وقع قبل 161 عاماً في 21 مايو/أيار، حيث اضطر شعوب القوقاز إلى مغادرة أراضيهم تحت ظروف قاسية، وفقد كثير من الناس حياتهم.

وصرحت الخارجية بأن "تهجير الشركس" مأساة أخرى تستذكرها أنقرة بحزن.

واختتم البيان بتأكيد التضامن مع أتراك تتار القرم والشعوب الشقيقة في القوقاز، والدعاء بالرحمة لمن فقدوا حياتهم في هذه الأحداث المأساوية التي تركت بصمة لا تُنسى في ذاكرة الإنسانية.

مصدر:TRT Arabi
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