ففي مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة (غرب)، استقبل وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، صالح بن ناصر الجاسر صباح، اليوم، رحلة لضيوف الرحمن قادمة من بنغلاديش.

وقال الجاسر في تصريحات خلال الاستقبال نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية في المملكة "تتشرف وتسعد باستقبال أولى رحلات الحجاج لهذا الموسم، وسط تكامل الخدمات المقدَّمة من الجهات الأمنية والتشغيلية وشركاء القطاع الخاص".

وأوضح أنه جرى تخصيص 6 مطارات رئيسية لخدمة ضيوف الرحمن، هي: مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة (غرب)، إضافة إلى مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في مدينة ينبع (غرب)، ومطار الطائف الدولي (غرب)، ومطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض (وسط)، ومطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام (شرق)، وفق الوزير السعودي.

ولفت الجاسر إلى أن تدفق الرحلات سيستمر خلال الأيام المقبلة حتى بداية شهر ذي الحجة، "في ظل منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل رحلة الحجاج منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم، بما يعزز مكانة المملكة الريادية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن".

في السياق ذاته، استقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، اليوم، رحلتين لحجاج قادمين من أفغانستان والهند، حسب “واس”.

كما أفادت الوكالة بأن رحلات أخرى للحجاج المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" انطلقت، اليوم، من تركيا وباكستان وماليزيا، متجهةً إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة.

وتستهدف مبادرة "طريق مكة" تسهيل إجراءات سفر الحجاج عبر استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم، ليتسنى بعد وصولهم إلى المملكة نقلهم مباشرةً إلى الحافلات وإيصالهم إلى مقرات إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتنفذ وزارة الداخلية السعودية هذه المبادرة للعام السابع على التوالي بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات في المملكة.

وعادةً ما يبدأ موسم الحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة الموافق فلكياً 4 يونيو/حزيران المقبل، على أن يستمر أداء المناسك حتى 13 من ذي الحجة الموافق 9 يونيو/حزيران 2025.

وبلغ عدد الحجاج في العام السابق (1445هـ/ 2024م) مليوناً و833 ألفاً و164 حاجّاً وحاجّةً بينهم 221 ألفاً و854 من داخل المملكة، حسب وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، الذي أكد في تصريحات منتصف يونيو/حزيران 2024 أن "حجاج الخارج قدموا من أكثر من 200 دولة".