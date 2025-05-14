وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد صرح في منشور على "تروث سوشال" الأحد الماضي، بأنه سيعمل مع الهند وباكستان لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى حل لقضية كشمير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، إن لدى بلاده "موقفاً وطنياً ثابتاً منذ زمن طويل" بشأن القضايا المتعلقة بجامو وكشمير، ويقوم على ضرورة معالجتها بشكل ثنائي بين الهند وباكستان.

وأكد جايسوال أنه لا يوجد أي تغيير في موقفهم من قضية كشمير، مشدداً على أن جوهر القضية يتمثل في ضرورة إخلاء الأراضي الهندية التي "تحتلها باكستان بشكل غير قانوني"، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، أعلنت الهند أن أحد الدبلوماسيين العاملين في المفوضية العليا الباكستانية بنيودلهي "شخص غير مرغوب فيه"، وذلك بسبب "ممارسات لا تتوافق مع وضعه الرسمي".

ورداً على ذلك، أعلنت باكستان أيضاً أن أحد الدبلوماسيين العاملين في المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد شخص "غير مرغوب فيه"، بسبب "أنشطة لا تنسجم مع وضعه المميز".

وفي 7 مايو/أيار الجاري، اندلعت اشتباكات بين باكستان والهند بعد أن نفذت الأخيرة هجمات صاروخية على الأراضي الباكستانية ومنطقة "آزاد كشمير" التي تسيطر عليها إسلام آباد، وذلك في أعقاب هجوم إرهابي بمنطقة "فاهالغام" يوم 22 أبريل/نيسان الفائت، ما أسفر عن 26 قتيلاً.

والسبت الماضي، أعلنت الهند وباكستان التوصل إلى اتفاق لوقف شامل وفوري لإطلاق النار، بعد وساطة أمريكية، حسب ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.