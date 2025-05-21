الحرب على غزة
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يرفع الحصيلة إلى 858.. جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب بمعارك جنوبي قطاع غزة
قُتل جندي إسرائيلي برتبة رقيب وأصيب آخر في معارك جنوبي قطاع غزة، وفق ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ليرتفع بذلك عدد قتلى الجيش منذ بدء الحرب إلى 858.
يرفع الحصيلة إلى 858.. جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب بمعارك جنوبي قطاع غزة
جنود الاحتلال خلال اجتياح قطاع غزة / Reuters
منذ ساعة واحدة

وقال الجيش في بيان إن "الرقيب دانيلو موكانو،( 20 عاماً) العسكري في فرقة المشاة 51 في الكتيبة 82 قُتل في معركة في جنوب قطاع غزة".

بدوره، ذكر موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري أنه وفقاً لتحقيق أوّلي أجراه جيش الاحتلال، فقد قُتل العسكري في انهيار مبنى إثر انفجار عبوة ناسفة. وأضاف أن جندياً آخر أصيب بجروح طفيفة في الحادث.

وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 858، بينهم 416 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبلغ عدد الإصابات 5893 عسكرياً منذ بداية الحرب، بينهم 2667 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
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