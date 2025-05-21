وقال الجيش في بيان إن "الرقيب دانيلو موكانو،( 20 عاماً) العسكري في فرقة المشاة 51 في الكتيبة 82 قُتل في معركة في جنوب قطاع غزة".

بدوره، ذكر موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري أنه وفقاً لتحقيق أوّلي أجراه جيش الاحتلال، فقد قُتل العسكري في انهيار مبنى إثر انفجار عبوة ناسفة. وأضاف أن جندياً آخر أصيب بجروح طفيفة في الحادث.

وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 858، بينهم 416 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبلغ عدد الإصابات 5893 عسكرياً منذ بداية الحرب، بينهم 2667 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.