وشاركت تركيا في الاجتماع ممثلة بوزير الدفاع يشار غولر، إلى جانب عدد من وزراء الدفاع ومسؤولي الدول الداعمة لأوكرانيا.

وخلال الجلسات، جدّد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس التزام بلاده دعم كييف، مؤكداً لنظيره الأوكراني رستم عمروف أن "دعمنا لأوكرانيا سيبقى أولوية للحكومة الألمانية ولي شخصياً".

وبيّن بيستوريوس أن بلاده تواصل العمل على مساعدة أوكرانيا في إنهاء الحرب، مشيراً إلى أن "روسيا تستخدم كل الوسائل الممكنة لتحقيق أهدافها، إذ تكثّف قواتها جهودها للسيطرة على المزيد من الأراضي في إقليم دونباس، وتواصل استهداف المدن والبنى التحتية المدنية، حتى في المناطق البعيدة عن خطوط الجبهة، من خلال هجمات جوية متكررة".

ووصف الوزير الألماني تصعيد الهجمات الروسية في الأسابيع الأخيرة بأنه "محاولة للتغطية على فشلها في تحقيق أي مكاسب ميدانية حقيقية"، مضيفاً أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يحقق أياً من أهدافه الاستراتيجية، ولا يبدو أن النجاح العسكري في متناول يده أو وشيك الحدوث".

واختتم بيستوريوس تصريحاته بالقول: "بوتين كان يمكنه إنهاء هذه الحرب، لكنه أثبت بوضوح أن روسيا غير مهتمة بالتوصل إلى حل سلمي".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.