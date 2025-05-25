تركيا
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فنربهتشة التركي يتوَّج بالدوري الأوروبي للمرة الثانية وأردوغان يهنئه بالفوز
تُوّج فريق فنربهتشة التركي بلقب الدوري الأوروبي لكرة السلة، للمرة الثانية في تاريخه، بالفوز على موناكو الأحد بنتيجة 81-70، على ملعب "الاتحاد أرينا" في أبو ظبي، ليؤكّد مكانته كإحدى أقوى فرق أوروبا.
فنربهتشة التركي يتوَّج بالدوري الأوروبي للمرة الثانية وأردوغان يهنئه بالفوز
فنربهتشة التركي يتوج بالدوري الأوروبي للمرة الثانية / Reuters
25 مايو 2025

واستعاد الفريق التركي بهذا الانتصار الكبير، اللقب بعد غياب دام 8 سنوات، إذ سبق أن أحرزه في موسم 2017، ليصبح الفريق السادس في تاريخ اليوروليغ الذي يفوز بالبطولة مرتين.

واستهلّ موناكو المواجهة بشكل مثالي فنجح في التقدم بنتيجة 13-4 حتى منتصف الربع الأول من اللقاء، لكن فنربهتشة تَمكَّن من تهدئة الموقف حتى قلّص الفارق مع نهاية هذه الفترة ليتأخر بفارق نقطتين 18-20.

وشهد الربع الثاني نشاطاً ملحوظا من فنربهتشة، ليتمكن من العودة بقوة والتقدم بنتيجة 17-13، وينهي الشوط الأول لصالحه بفارق نقطتين 35-33، واستمر تفوُّق الفريق التركي في الربع الثالث الذي أنهاه لصالحه أيضاً بنتيجة 19-18.

وجاء الربع الأخير الحاسم ليدخل فنربهتشة بمعنويات مرتفعة ويوسع الفارق أمام فريق الإمارة ويفوز 27-19، وينهي اللقاء بنتيجة إجمالية 81-70، ويصعد على منصة التتويج بطلاً للمسابقة.

وتَصدَّر الأمريكي نايجل هايز-ديفيز قائمة مسجلي فنربهتشة برصيد 23 نقطة، كما أضاف زميله الصربي ماركو غودوريتش 19 نقطة، فيما كان الأمريكي ألفا ديالو الأكثر تسجيلاً في موناكو برصيد 19 نقطة.

من ناحية أخرى احتل أوليمبياكوس اليوناني المركز الثالث بفضل فوزه 97-93 على مواطنه وغريمه اللدود باناثينايكوس في لقاء تحديد المراكز الذي سبق المباراة النهائية.

وهنَّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فريق فنربهتشة لفوزه بلقب الدوري الأوروبي لكرة السلة، وقال أردوغان في منشور على منصة إكس الأحد: "أهنئ فريق فنربهتشة لكرة السلة؛ لقد أصبحوا أبطالاً في نهائي الدوري الأوروبي".

واستضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي مباريات المربع الذهبي هذا الموسم، لتصبح أول مرة تقام فيها نهائيات البطولة في دولة غير أوروبية.

مصدر:TRT Arabi
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