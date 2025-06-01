وأشارت الوكالة إلى أن عدد الضحايا، وفقاً لإفادات عائلاتهم، بلغ حتى الآن 17 قتيلاً إلى جانب ستة مصابين، مؤكدة أن الحصيلة لا تزال أولية.

ووصف ديدي موليادي، حاكم إقليم جاوة الغربية، موقع الحادث عبر حسابه على منصة إنستغرام بأنه "خطير ولا يستوفي معايير السلامة للعاملين".

من جانبها، أعلنت وزارة الطاقة والموارد المعدنية أنها ستفتح تحقيقاً في أسباب الانهيار، وستُجري تقييماً لتحديد احتمالية وقوع انهيارات أرضية أخرى في المنطقة.

وأوضح محمد وافد، رئيس الهيئة الجيولوجية في الوزارة، أن منطقة سيربون تُعد عرضة لحركة التربة، خصوصاً في فترات ارتفاع معدلات هطول الأمطار عن المعدل الطبيعي، لافتاً إلى أن طبيعة الموقع المنحدرة واستخدام تقنيات الحفر في التعدين المفتوح ربما كانتا من بين أسباب الانهيار.