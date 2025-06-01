سياسة
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إندونيسيا.. استمرار البحث عن مفقودين في انهيار صخري أودى بحياة 17 شخصاً في سيربون
تواصل السلطات الإندونيسية اليوم الأحد، عمليات البحث عن ثمانية أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض جراء انهيار صخري وقع يوم الجمعة في محجر بمدينة سيربون بإقليم جاوة الغربية، حسب ما أفادت به وكالة البحث والإنقاذ.
إندونيسيا.. استمرار البحث عن مفقودين في انهيار صخري أودى بحياة 17 شخصاً في سيربون
عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب انهيار صخري في محجر في إندونيسيا / Reuters
منذ يوم واحد

وأشارت الوكالة إلى أن عدد الضحايا، وفقاً لإفادات عائلاتهم، بلغ حتى الآن 17 قتيلاً إلى جانب ستة مصابين، مؤكدة أن الحصيلة لا تزال أولية.

ووصف ديدي موليادي، حاكم إقليم جاوة الغربية، موقع الحادث عبر حسابه على منصة إنستغرام بأنه "خطير ولا يستوفي معايير السلامة للعاملين".

من جانبها، أعلنت وزارة الطاقة والموارد المعدنية أنها ستفتح تحقيقاً في أسباب الانهيار، وستُجري تقييماً لتحديد احتمالية وقوع انهيارات أرضية أخرى في المنطقة.

وأوضح محمد وافد، رئيس الهيئة الجيولوجية في الوزارة، أن منطقة سيربون تُعد عرضة لحركة التربة، خصوصاً في فترات ارتفاع معدلات هطول الأمطار عن المعدل الطبيعي، لافتاً إلى أن طبيعة الموقع المنحدرة واستخدام تقنيات الحفر في التعدين المفتوح ربما كانتا من بين أسباب الانهيار.

مصدر:TRT Arabi
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