وأشار بيان صادر عن الخارجية إلى أن روبيو أشاد خلال المكالمة التي أجراها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعملية تبادل الأسرى "1000 مقابل 1000" التي جرت مطلع الأسبوع بين روسيا وأوكرانيا.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن لافروف تحدث إلى روبيو حول إعداد "مقترحات ملموسة" لجولة جديدة من المحادثات المباشرة مع كييف.

وذكرت أن لافروف تحدث إلى روبيو بشأن تنفيذ الاتفاقات بين الرئيسين الروسي والأمريكي خلال مكالمتهما الهاتفية قبل أسبوع "وإعداد الجانب الروسي مقترحات ملموسة للجولة المقبلة من المحادثات الروسية-الأوكرانية المباشرة في إسطنبول".

وقال لافروف في وقت سابق، إن روسيا تقترح عقد الجولة المقبلة من المحادثات المباشرة في إسطنبول في الثاني من يونيو/حزيران بهدف تحقيق تسوية سلمية مستدامة.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية في وقت لاحق على تليغرام، أن لافروف تحدث هاتفياً مع نظيره التركي هاكان فيدان، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لتسوية الصراع في أوكرانيا.

وفي 15 و16 مايو/أيار الجاري، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.