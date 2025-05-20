سياسة
3 دقيقة قراءة
زيلينسكي يتهم روسيا بالمماطلة في المفاوضات.. وموسكو: ينبغي تنفيذ مخرجات اجتماع إسطنبول
اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، روسيا، بالعمل على "كسب الوقت" لمواصلة الحرب ضد بلاده، غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الطرفين سيجريان مفاوضات مباشرة عقب تواصله هاتفياً مع نظيريه الروسي والأوكراني.
زيلينسكي يتهم روسيا بالمماطلة في المفاوضات.. وموسكو: ينبغي تنفيذ مخرجات اجتماع إسطنبول
الرئيس الأوكراني فولودميير زيلينسكي / Reuters
منذ 15 ساعات

وانتقد زيلينسكي بوتين معتبراً أنه أرسل "رؤوساً فارغة" إلى طاولة المفاوضات.

وتحاول أوكرانيا وأوروبا الضغط على ترمب كي يفرض على موسكو حزمة جديدة ضخمة من العقوبات بعد امتناع بوتين عن التوجه إلى تركيا لمحادثات مباشرة مع زيلينسكي.

واتهمت كييف مفاوضي موسكو بتقديم مطالب غير واقعية في محادثات إسطنبول، بما في ذلك المطالبة بالاحتفاظ بمساحات واسعة من الأراضي وهو ما ترفضه أوكرانيا.

وصرح زيلينسكي بأنه ناقش الاستعدادات لحزمة العقوبات المقبلة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وقال: "النفط الروسي والبنية التحتية لتجارة الطاقة والبنوك والخطط المالية، هذه هي المجالات التي تضر بروسيا أكثر من غيرها، وبالتالي تُسهم بشكل أكبر في تحقيق السلام"، وأوضح أنه يُنسق من كثب كل خطوة مع الشركاء الأوروبيين عقب محادثة أمس مع ترمب.

مفاوضات إسطنبول

في المقابل، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الثلاثاء، بأنه ينبغي تنفيذ القضايا التي جرى الاتفاق عليها مع أوكرانيا في إسطنبول.

وأضافت في تصريح للصحفيين بموسكو أن "روسيا مستعدة لمواصلة الاتصالات مع الجانب الأوكراني بشأن القضايا المذكورة"، وأوضحت أن الجانبين توصلا في إسطنبول لاتفاق تبادل أسرى كبير، يشمل إطلاق سراح ألف أسير من كل جانب.

وأردفت: "المهم الآن هو تنفيذ القضايا المتفق عليها في إسطنبول، وتشمل تبادلاً واسع النطاق للأسرى، وعرض الأطراف وجهات نظرهم بشأن وقف إطلاق النار المحتمل بشكل مفصل، وستتخذ الخطوات المناسبة وفقاً لهذه القضايا"، وأعربت عن أملها في أن تتبنى إدارة كييف نهجاً "بناء" تجاه هذه القضية.

وقالت: "بالنظر إلى التصريحات والخطوات والأفعال المتناقضة لـ(الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي بشأن رغبته في السلام، فقد حان الوقت لكي تتخذ كييف قراراً، ويجب إثبات ذلك بأفعال وخطوات ملموسة".

ولفتت زاخاروفا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس، وأضافت: "أكد الجانب الروسي عزمه على إيجاد حل عادل ونهائي للأزمة الأوكرانية، وفي هذا السياق، ستقترح موسكو على كييف العمل على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام محتمل".

وشددت أن موسكو لم تتخلَّ أبداً عن المفاوضات مع أوكرانيا، مضيفة أن "روسيا مستعدة لمواصلة الاتصالات مع الجانب الأوكراني بشأن القضايا المطروحة، وقد قوبل هذا النهج بتفهم من جانب ترمب"، وأكدت أن محاولات الغرب للضغط على روسيا بشأن أوكرانيا وفرض الإنذارات وتقييد روسيا زمنياً والتهديد والابتزاز ليست بناءة.

والاثنين، أجرى الرئيسان ترمب وبوتين مباحثات هاتفية بشأن جهود إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، ونتائج مفاوضات إسطنبول بين موسكو وكييف.

وذكر ترمب أنه بعد اتصاله الهاتفي مع بوتين، أطلع الزعماء الأوروبيين، ولا سيما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على فحوى الاتصال، ولفت إلى أن الفاتيكان، ممثلاً بالبابا ليو الرابع عشر، أبدى أيضاً رغبة كبيرة في استضافة المفاوضات، وأضاف قائلاً: "ليبدأ المسار".

واستضافت إسطنبول، الخميس والجمعة، مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us