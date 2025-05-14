الفلسطينيون يرفضون مخطط ترمب لتهجيرهم ويتمسكون بأرضهم رغم الإبادة الفلسطينيون يرفضون مخطط ترمب لتهجيرهم ويتمسكون بأرضهم رغم الإبادة

قطاع غزة منطقة تنعدم فيها مقومات الحياة الآدمية جراء الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل طوال أكثر من 15 شهراً، ومع ذلك يرفض الفلسطينيون مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرامية إلى تهجيرهم من القطاع والاستيلاء عليه، معربين عن تمسكهم بأرضهم.

قطاع غزة منطقة تنعدم فيها مقومات الحياة الآدمية جراء الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل طوال أكثر من 15 شهراً، ومع ذلك يرفض الفلسطينيون مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرامية إلى تهجيرهم من القطاع والاستيلاء عليه، معربين عن تمسكهم بأرضهم.