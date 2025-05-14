الفلسطينيون يرفضون مخطط ترمب لتهجيرهم ويتمسكون بأرضهم رغم الإبادة

مقالات
الفلسطينيون يرفضون مخطط ترمب لتهجيرهم ويتمسكون بأرضهم رغم الإبادةالفلسطينيون يرفضون مخطط ترمب لتهجيرهم ويتمسكون بأرضهم رغم الإبادة
قطاع غزة منطقة تنعدم فيها مقومات الحياة الآدمية جراء الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل طوال أكثر من 15 شهراً، ومع ذلك يرفض الفلسطينيون مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرامية إلى تهجيرهم من القطاع والاستيلاء عليه، معربين عن تمسكهم بأرضهم.قطاع غزة منطقة تنعدم فيها مقومات الحياة الآدمية جراء الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل طوال أكثر من 15 شهراً، ومع ذلك يرفض الفلسطينيون مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرامية إلى تهجيرهم من القطاع والاستيلاء عليه، معربين عن تمسكهم بأرضهم.
مقالات
الهجوم الأخير يُعَدّ الأخطر منذ 20 عاماً.. تعرّف أبرز محطات التصعيد بين الهند وباكستانالهجوم الأخير يُعَدّ الأخطر منذ 20 عاماً.. تعرّف أبرز محطات التصعيد بين الهند وباكستان
شهدت العلاقة بين باكستان والهند محطات متكررة من التوتر والحروب، أسفرت عن قتلى وجرحى من الجانبين، وتصاعد دائم في الخطاب العسكري والسياسي. ويُعَدّ الصراع الحالي أخطر مواجهة يشهدها البلدان خلال العقدين الماضيين، نظراً إلى طبيعته النووية وحجم التصعيد.شهدت العلاقة بين باكستان والهند محطات متكررة من التوتر والحروب، أسفرت عن قتلى وجرحى من الجانبين، وتصاعد دائم في الخطاب العسكري والسياسي. ويُعَدّ الصراع الحالي أخطر مواجهة يشهدها البلدان خلال العقدين الماضيين، نظراً إلى طبيعته النووية وحجم التصعيد.
رحلات خطرة وتكية وحيدة.. كيف يقاوم سكان غزة الموت جوعاً تحت الحصار؟رحلات خطرة وتكية وحيدة.. كيف يقاوم سكان غزة الموت جوعاً تحت الحصار؟
تحت نيران الحرب الإسرائيلية المستمرة، يخوض سكان قطاع غزة معركة يومية قاسية هرباً من الجوع الذي بات يهدد حياتهم وسط حصار مشدد منذ مارس/آذار 2024، تسبب في نفاد شبه تام للغذاء.تحت نيران الحرب الإسرائيلية المستمرة، يخوض سكان قطاع غزة معركة يومية قاسية هرباً من الجوع الذي بات يهدد حياتهم وسط حصار مشدد منذ مارس/آذار 2024، تسبب في نفاد شبه تام للغذاء.
بعد نفاد الطحين بالكامل.. شبح المجاعة يخيِّم على سكان غزةبعد نفاد الطحين بالكامل.. شبح المجاعة يخيِّم على سكان غزة
يخيم شبح المجاعة من جديد على قطاع غزة، مع دخول الأزمة الإنسانية مرحلة غير مسبوقة من الخطورة، بعد إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نفاد مخزون الطحين بالكامل، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات.يخيم شبح المجاعة من جديد على قطاع غزة، مع دخول الأزمة الإنسانية مرحلة غير مسبوقة من الخطورة، بعد إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نفاد مخزون الطحين بالكامل، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات.
ثالث أهم قطاع اقتصادي في البلاد.. كيف دمّر الاحتلال الإسرائيلي الزراعة في لبنان؟ثالث أهم قطاع اقتصادي في البلاد.. كيف دمّر الاحتلال الإسرائيلي الزراعة في لبنان؟
امتدت تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان لتطول القطاع الزراعي، الذي يُعد ثالث أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، ويشكّل مصدر رزق رئيسياً لآلاف العائلات، إذ تُقدّر مساهمة هذا القطاع بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو 4.1% من فرص العمل.امتدت تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان لتطول القطاع الزراعي، الذي يُعد ثالث أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، ويشكّل مصدر رزق رئيسياً لآلاف العائلات، إذ تُقدّر مساهمة هذا القطاع بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو 4.1% من فرص العمل.
نتنياهو أمام القضاء الدولي.. مذكرات اعتقال قائمة وجلسات أممية للتحقيق في الانتهاكاتنتنياهو أمام القضاء الدولي.. مذكرات اعتقال قائمة وجلسات أممية للتحقيق في الانتهاكاتتواصل اليوم محكمة العدل الدولية جلسات استماع على مدى أسبوع حول التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين أقرت "الجنائية الدولية" بأن مذكرات التوقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لا تزال قائمة.تواصل اليوم محكمة العدل الدولية جلسات استماع على مدى أسبوع حول التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين أقرت "الجنائية الدولية" بأن مذكرات التوقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لا تزال قائمة.
الشرع يصف قرار ترمب رفع العقوبات عن سوريا بـ"التاريخي والشجاع" ويشيد بوقفة أردوغان مع الشعب السوريالشرع يصف قرار ترمب رفع العقوبات عن سوريا بـ"التاريخي والشجاع" ويشيد بوقفة أردوغان مع الشعب السوريشكر الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة متلفزة، مساء الأربعاء، وجّهها إلى شعبه، نظيرَه التركي رجب طيب أردوغان، "الذي وقف مع الشعب السوري"، ووصف قرار نظيره الأمريكي رفع العقوبات المفروضة على بلاده بـ"التاريخي والشجاع"شكر الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة متلفزة، مساء الأربعاء، وجّهها إلى شعبه، نظيرَه التركي رجب طيب أردوغان، "الذي وقف مع الشعب السوري"، ووصف قرار نظيره الأمريكي رفع العقوبات المفروضة على بلاده بـ"التاريخي والشجاع"
ماذا نعرف عن أحدث الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب؟ وكيف تؤثر في الاقتصاد المحلي العالمي؟ماذا نعرف عن أحدث الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب؟ وكيف تؤثر في الاقتصاد المحلي العالمي؟أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الأربعاء، نظاماً جديداً للتعريفات الجمركية، يُتوقع أن يُحدث تحوّلاً جذرياً في السياسة التجارية للولايات المتحدة، في خطوة لم يشهدها الاقتصاد الأمريكي منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفق خبراء اقتصاديين.أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الأربعاء، نظاماً جديداً للتعريفات الجمركية، يُتوقع أن يُحدث تحوّلاً جذرياً في السياسة التجارية للولايات المتحدة، في خطوة لم يشهدها الاقتصاد الأمريكي منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفق خبراء اقتصاديين.