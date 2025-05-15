استقبل مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء الذي أقيم في جمهورية شمال قبرص التركية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 4 مايو/أيار الجاري، 225 ألف زائر.

استقبل مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء الذي أقيم في جمهورية شمال قبرص التركية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 4 مايو/أيار الجاري، 225 ألف زائر.