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الأعمال والتكنولوجيا
الأكبر من نوعه.. تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء في لفكوشا يستقبل 225 ألف زائر
استقبل مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء الذي أقيم في جمهورية شمال قبرص التركية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 4 مايو/أيار الجاري، 225 ألف زائر.
الأكبر من نوعه.. تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء في لفكوشا يستقبل 225 ألف زائر
الأمين العام للأمم المتحدة: حرية الصحافة باتت تحت تهديد غير مسبوق
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت، من أن الذكاء الصناعي يمثّل "تهديداً خطيراً" على حرية الصحافة.
الأمين العام للأمم المتحدة: حرية الصحافة باتت تحت تهديد غير مسبوق
أردوغان: تركيا إحدى أكثر ثلاث دول العالم تقدماً في تكنولوجيا المسيّرات
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، أن المكتسبات التي حققتها تركيا في تكنولوجيا المسيرات جاءت نتيجة إطلاق مبادرة التكنولوجيا الوطنية والمحلية، مشيراً إلى أن بلاده إحدى أكثر ثلاث دول تقدماً في تكنولوجيا المسيرات.
أردوغان: تركيا إحدى أكثر ثلاث دول العالم تقدماً في تكنولوجيا المسيّرات
Opinion
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شاهد | إغلاق مطار هيثرو بلندن جراء حريق بمحطة كهرباء
أعلن مطار هيثرو البريطاني اليوم الجمعة، أنه سيظل مغلقاً طوال اليوم حتى منتصف الليل، بعد انقطاع واسع للتيار الكهربائي بسبب حريق في محطة كهرباء فرعية تزوّد المطار بالتيار.
وزير الطاقة التركي: ينتظرنا عهد جديد في التنقيب عن النفط والغاز
شاهد | "الدفاع" التركية تعلن نجاح إطلاق صاروخ "ATMACA" المحلي المضاد للسفن
بسبب الإضراب العمّالي.. الخطوط الجوية التركية تلغي بعض رحلاتها إلى ألمانيا
ترمب يوقّع على مرسوم رئاسي لإنشاء "احتياطي استراتيجي من البيتكوين"
نتائج عكسية.. هل تصبح الصين البديل الآمن في ظل ارتفاع الرسوم والتوترات التجارية؟
رغم محاولات الرئيس الأمريكي الحد من نفوذ الصين الاقتصادي، فإن تقارير ترجّح أن هذه السياسات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ ستدفع التعريفات المفروضة على دول أخرى وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة التجارية الأمريكية بعض الشركات إلى التوجه نحو السوق الصينية.
نتائج عكسية.. هل تصبح الصين البديل الآمن في ظل ارتفاع الرسوم والتوترات التجارية؟
الصين ترفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125% وتقدّم شكوى إلى منظمة التجارة
أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها سترفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية لتصل إلى 125%، مؤكدة أنها ستتجاهل أي اسوم إضافية قد تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
الصين ترفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125% وتقدّم شكوى إلى منظمة التجارة
الصين تحذّر واشنطن من التصعيد التجاري وتطالب بإلغاء الرسوم الجمركية فوراً
طالبت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بإلغاء الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها مؤخراً، محذّرة من اتخاذ خطوات مضادة لحماية مصالحها، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم شاملة على جميع الشركاء التجاريين لبلاده.
الصين تحذّر واشنطن من التصعيد التجاري وتطالب بإلغاء الرسوم الجمركية فوراً
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