الأكبر من نوعه.. تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء في لفكوشا يستقبل 225 ألف زائرالأكبر من نوعه.. تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء في لفكوشا يستقبل 225 ألف زائر
استقبل مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء الذي أقيم في جمهورية شمال قبرص التركية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 4 مايو/أيار الجاري، 225 ألف زائر.استقبل مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء الذي أقيم في جمهورية شمال قبرص التركية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 4 مايو/أيار الجاري، 225 ألف زائر.
الأمين العام للأمم المتحدة: حرية الصحافة باتت تحت تهديد غير مسبوقالأمين العام للأمم المتحدة: حرية الصحافة باتت تحت تهديد غير مسبوق
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت، من أن الذكاء الصناعي يمثّل "تهديداً خطيراً" على حرية الصحافة.حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت، من أن الذكاء الصناعي يمثّل "تهديداً خطيراً" على حرية الصحافة.
أردوغان: تركيا إحدى أكثر ثلاث دول العالم تقدماً في تكنولوجيا المسيّراتأردوغان: تركيا إحدى أكثر ثلاث دول العالم تقدماً في تكنولوجيا المسيّرات
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، أن المكتسبات التي حققتها تركيا في تكنولوجيا المسيرات جاءت نتيجة إطلاق مبادرة التكنولوجيا الوطنية والمحلية، مشيراً إلى أن بلاده إحدى أكثر ثلاث دول تقدماً في تكنولوجيا المسيرات.أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، أن المكتسبات التي حققتها تركيا في تكنولوجيا المسيرات جاءت نتيجة إطلاق مبادرة التكنولوجيا الوطنية والمحلية، مشيراً إلى أن بلاده إحدى أكثر ثلاث دول تقدماً في تكنولوجيا المسيرات.
Opinion
شاهد | إغلاق مطار هيثرو بلندن جراء حريق بمحطة كهرباء
أعلن مطار هيثرو البريطاني اليوم الجمعة، أنه سيظل مغلقاً طوال اليوم حتى منتصف الليل، بعد انقطاع واسع للتيار الكهربائي بسبب حريق في محطة كهرباء فرعية تزوّد المطار بالتيار.أعلن مطار هيثرو البريطاني اليوم الجمعة، أنه سيظل مغلقاً طوال اليوم حتى منتصف الليل، بعد انقطاع واسع للتيار الكهربائي بسبب حريق في محطة كهرباء فرعية تزوّد المطار بالتيار.
شاهد | إغلاق مطار هيثرو بلندن جراء حريق بمحطة كهرباءشاهد | إغلاق مطار هيثرو بلندن جراء حريق بمحطة كهرباء
أعلن مطار هيثرو البريطاني اليوم الجمعة، أنه سيظل مغلقاً طوال اليوم حتى منتصف الليل، بعد انقطاع واسع للتيار الكهربائي بسبب حريق في محطة كهرباء فرعية تزوّد المطار بالتيار.أعلن مطار هيثرو البريطاني اليوم الجمعة، أنه سيظل مغلقاً طوال اليوم حتى منتصف الليل، بعد انقطاع واسع للتيار الكهربائي بسبب حريق في محطة كهرباء فرعية تزوّد المطار بالتيار.
نتائج عكسية.. هل تصبح الصين البديل الآمن في ظل ارتفاع الرسوم والتوترات التجارية؟نتائج عكسية.. هل تصبح الصين البديل الآمن في ظل ارتفاع الرسوم والتوترات التجارية؟
رغم محاولات الرئيس الأمريكي الحد من نفوذ الصين الاقتصادي، فإن تقارير ترجّح أن هذه السياسات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ ستدفع التعريفات المفروضة على دول أخرى وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة التجارية الأمريكية بعض الشركات إلى التوجه نحو السوق الصينية.رغم محاولات الرئيس الأمريكي الحد من نفوذ الصين الاقتصادي، فإن تقارير ترجّح أن هذه السياسات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ ستدفع التعريفات المفروضة على دول أخرى وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة التجارية الأمريكية بعض الشركات إلى التوجه نحو السوق الصينية.
الصين ترفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125% وتقدّم شكوى إلى منظمة التجارةالصين ترفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125% وتقدّم شكوى إلى منظمة التجارة
أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها سترفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية لتصل إلى 125%، مؤكدة أنها ستتجاهل أي اسوم إضافية قد تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها سترفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية لتصل إلى 125%، مؤكدة أنها ستتجاهل أي اسوم إضافية قد تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
الصين تحذّر واشنطن من التصعيد التجاري وتطالب بإلغاء الرسوم الجمركية فوراًالصين تحذّر واشنطن من التصعيد التجاري وتطالب بإلغاء الرسوم الجمركية فوراً
طالبت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بإلغاء الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها مؤخراً، محذّرة من اتخاذ خطوات مضادة لحماية مصالحها، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم شاملة على جميع الشركاء التجاريين لبلاده.طالبت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بإلغاء الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها مؤخراً، محذّرة من اتخاذ خطوات مضادة لحماية مصالحها، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم شاملة على جميع الشركاء التجاريين لبلاده.