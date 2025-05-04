الأعمال والتكنولوجيا
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الأكبر من نوعه.. تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء في لفكوشا يستقبل 225 ألف زائر
استقبل مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء الذي أقيم في جمهورية شمال قبرص التركية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 4 مايو/أيار الجاري، 225 ألف زائر.
الأكبر من نوعه.. تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء في لفكوشا يستقبل 225 ألف زائر
مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في لفكوشا يستقبل 225 ألف زائر / AA
4 مايو 2025

ونُظّمت النسخة 11 للمهرجان بإشراف وقف "فريق التكنولوجيا التركي"، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، برعاية إعلامية من وكالة الأناضول.

وأُقيمَ المهرجان الذي يُعَدّ الأكبر من نوعه في العالم، بمشاركة 132 مؤسسة، بينها مؤسسات حكومية وشركات تكنولوجية كبيرة وجامعات ومؤسسات إعلامية.

وشهد المهرجان عروضاً جوية مثيرة للطائرات والمروحيات التركية، بينها مسيّرات "بيرقدار TB 2" وبيرقدار أقينجي"، ومروحيات "أتاك".

كما شهد عديداً من الأنشطة مثل مسابقات التكنولوجيا والذكاء الصناعي والحفلات الموسيقية وحلقات الحوار وفاعليات أخرى.

مصدر:TRT Arabi
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