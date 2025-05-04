ونُظّمت النسخة 11 للمهرجان بإشراف وقف "فريق التكنولوجيا التركي"، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، برعاية إعلامية من وكالة الأناضول.

وأُقيمَ المهرجان الذي يُعَدّ الأكبر من نوعه في العالم، بمشاركة 132 مؤسسة، بينها مؤسسات حكومية وشركات تكنولوجية كبيرة وجامعات ومؤسسات إعلامية.

وشهد المهرجان عروضاً جوية مثيرة للطائرات والمروحيات التركية، بينها مسيّرات "بيرقدار TB 2" وبيرقدار أقينجي"، ومروحيات "أتاك".

كما شهد عديداً من الأنشطة مثل مسابقات التكنولوجيا والذكاء الصناعي والحفلات الموسيقية وحلقات الحوار وفاعليات أخرى.