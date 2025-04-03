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الصين تحذّر واشنطن من التصعيد التجاري وتطالب بإلغاء الرسوم الجمركية فوراً
طالبت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بإلغاء الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها مؤخراً، محذّرة من اتخاذ خطوات مضادة لحماية مصالحها، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم شاملة على جميع الشركاء التجاريين لبلاده.
الصين تحذّر واشنطن من التصعيد التجاري وتطالب بإلغاء الرسوم الجمركية فوراً
قالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن القرار الأمريكي "يتجاهل توازن المصالح الذي تحقق عبر سنوات من المفاوضات التجارية / AA
3 أبريل 2025

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن القرار الأمريكي "يتجاهل توازن المصالح الذي تحقق عبر سنوات من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف"، ويغفل "الفوائد الكبيرة التي جنتها الولايات المتحدة من التجارة الدولية".

وأضافت الوزارة أن "الصين تعارض بشدة هذه الخطوة، وستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها"، في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ما ينذر بمزيد من الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.

وكان ترمب قد أعلن، يوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية بنسبة 34%، تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 20%، ليصل إجمالي الرسوم المفروضة إلى 54%، مقترباً بذلك من نسبة الـ60% التي كان قد لوّح بها خلال حملته الانتخابية.

مصدر:TRT Arabi
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