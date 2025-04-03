وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن القرار الأمريكي "يتجاهل توازن المصالح الذي تحقق عبر سنوات من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف"، ويغفل "الفوائد الكبيرة التي جنتها الولايات المتحدة من التجارة الدولية".

وأضافت الوزارة أن "الصين تعارض بشدة هذه الخطوة، وستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها"، في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ما ينذر بمزيد من الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.

وكان ترمب قد أعلن، يوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية بنسبة 34%، تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 20%، ليصل إجمالي الرسوم المفروضة إلى 54%، مقترباً بذلك من نسبة الـ60% التي كان قد لوّح بها خلال حملته الانتخابية.