وقالت لجنة التعرفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، في بيان نشرته وزارة المالية، إن "فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية مرتفعة بشكل غير طبيعي على الصين يشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد التجارة الدولية والمبادئ الاقتصادية الأساسية".

كما أشارت إلى أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ بدءاً من السبت.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية بأن بكين تقدّمت بشكوى رسمية أمام منظمة التجارة العالمية احتجاجاً على الرسوم الأمريكية الجديدة.

وصباح أمس الخميس، بدأ سريان الرسوم الجمركية الصينية البالغة نسبتها 84% على المنتجات الأمريكية.

وستطبق الرسوم الجمركية الجديدة على كل المنتجات الأمريكية التي تدخل الصين، والتي بلغت قيمتها نحو 143.5 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.

وفي 2 أبريل/نيسان الجاري فرض ترمب رسوماً جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34%، بخلاف 20% سابقة فرضها الشهرين الفائتين، ما دفع بكين للرد بالمثل وفرض النسبة نفسها (34%) على الصادرات الأمريكية.

وعليه ردّت واشنطن بفرض 50% أخرى لترتفع النسبة إلى 104%، الثلاثاء، لتقابلها بكين برفع نسبة الرسوم على البضائع الأمريكية من 34% إلى 84%، ليردّ ترمب مساء أمس الأربعاء برفعها إلى 125%.